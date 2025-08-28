Volkswagen Golf R akan dapat enjin lima silinder 2.5T 400 PS/500 Nm daripada Audi RS3, keluar tahun 2027

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Durrani Sharom / August 28 2025 5:37 pm

Volkswagen Golf R dijangka menerima peningkatan besar dari segi prestasi apabila versi barunya diperkenalkan pada tahun 2027 nanti – lapor Autocar. Model berprestasi tinggi dalam barisan Golf ini bakal menjadi antara yang terakhir menggunakan enjin pembakaran dalaman sebelum peralihan sepenuhnya ke model elektrik.

Perubahan paling ketara pada Golf R generasi akan datang ialah penggunaan enjin 5-silinder yang lebih besar dan berkuasa, dikenali dengan kod EA855. Enjin ini sekarang ada digunakan dalam Audi RS3 versi facelift, di mana ia menjana kuasa 400 PS dan 500 Nm tork. Audi RS3 ditawarkan dalam versi sedan dan Sportback, sementara enjin sama turut digunakan pada model crossover Cupra Formentor VZ5 sejak tahun 2021.

Sebagai perbandingan, Golf R generasi semasa (Mk8.5) masih menggunakan enjin empat silinder 2.0 liter turbo EA888 yang menghasilkan 333 PS dan 420 Nm. Makanya, penggunaan enjin 5-silinder EA855 untuk versi akan datang pastinya membawa lonjakan prestasi yang ketara.

Bagi memastikan enjin ini mematuhi piawaian emisi Euro 7 yang akan dikuatkuasakan mulai November 2026, Audi merancang untuk menaik taraf beberapa komponen penting. Ini termasuk penggunaan penapis partikel baru, sensor NOx yang lebih sensitif, penalaan semula sistem suntikan bahan api, ketumpatan sel lebih tinggi dalam catalytic converter. Langkah ini penting bagi memastikan enjin 5-silinder ini terus boleh digunakan dalam pasaran Eropah yang semakin ketat kawalan emisinya.

Dengan kuasa yang lebih tinggi, platform Golf R juga memerlukan pengubahsuaian bagi menangani tekanan tambahan tersebut. Oleh itu, Golf R versi baru ini dijangka menerima perubahan pada geometri casis, pemegang suspensi atas yang dinaik taraf, sambungan knuckle yang lebih kukuh dan penambahan pendakap casis untuk meningkatkan ketegaran struktur. Malah, gandar hadapan dari Audi RS3 turut berkemungkinan digunakan jika ruang dan konfigurasi bersesuaian.

Sebenarnya, Volkswagen sudah lama menunjukkan minat untuk menggunakan enjin 5-silinder ini dalam Golf R sejak generasi ketujuh. Ini dibuktikan melalui kemunculan konsep R400 serta kelibat prototaip yang dikenali sebagai R420 yang pernah dikesan sedang menjalani ujian. Namun, selepas itu tiada perkembangan lanjut dan projek tersebut seolah-olah dihentikan.

