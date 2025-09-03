Geely sah masuk pasaran Afrika Selatan; Coolray tiba separa ke-2 2026, bersaing terus dengan Proton X50?

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Mohd Farid Awaludin / September 3 2025 3:10 pm

Geely Auto telah mengesahkan bahawa ia akan rasmi masuk semula ke pasaran Afrika Selatan selepas ia meninggalkan pasaran tersebut sekitar satu dekad lalu. Menurut laporan Cars.co.za, Geely merancang untuk menyediakan 40 pengedar di negara tersebut di mana 35 pengedar telahpun dilantik, dan ia bakal menjual model-model kenderaan tenaga baharu (NEV) dan juga model-model dengan enjin pembakaran dalaman sepenuhnya.

Menurut portal itu lagi, berdasarkan rancangan pelancaran produk yang telah dibentangkan oleh Geely Auto untuk pasaran Afrika Selatan, Geely akan melancarkan dua model pertamanya di sana pada bulan hadapan iaitu SUV EV segmen-C Geely EX5 iaitu kembar kepada Proton eMas 7, bersama kembar dalam versi plug-in hybrid (PHEV) yang kini dikenali di China sebagai Geely Galaxy Starship 7.

Selepas itu pada separa pertama 2026, Geely akan melancarkan pula model EV kompak Geometry E22H, atau dikenali sebagai Geely Star Wish untuk pasaran seperti Thailand, yang juga merupakan kembar kepada Proton eMas 5 di Malaysia. Geely turut akan melancarkan trak pikap EV Riddara RD6 pada pasaran tersebut juga pada separa pertama 2026.

Bagi model dengan enjin pembakaran dalaman pula, dua model dirancang akan dilancarkan pada separa kedua 2026 di sana. Dua model tersebut adalah SUV segmen-C Geely Coolray iaitu kembar kepada Proton X50, dan juga SUV bersaiz besar Geely Monjaro.

Cars.co.za turut melaporkan bahawa Geely mensasarkan untuk menjual sebanyak 13,000 unit kenderaan di Afrika Selatan pada 2026, 15,000 unit pada 2027 dan juga 20,000 unit pada 2028 dengan 80 pengedar ketika itu.

Nampaknya Afrika Selatan menjadi pasaran pemanduan sebelah kanan (RHD) yang menjadi titik pertembungan antara Proton dan Geely. Buat masa sekarang Proton menjual empat model iaitu Saga, X50, X70 dan X90. Jadi dengan perancangan dari Geely ini nampaknya Proton X50 bakal berhadapan terus dengan Geely Coolray. Dan buat masa sekarang Coolray hanya dijual di pasaran-pasaran pemanduan sebelah kiri (LHD) – agaknya dari kilang mana yang akan memasang Coolray dalam versi LHD kelak?

Bagi eMas 7, ia telahpun dieksport ke beberapa pasaran seperti Nepal dan Trinidad 7 Tobago, dan beberapa pasaran lain turut sudah dirancang. Namun sehingga kini pasaran Afrika Selatan masih belum diumum sebagai destinasi eksport seterusnya.

