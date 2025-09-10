Leapmotor B05/Lafa 5 buat penampilan pertama di Munich Motor Show – EV hatch untuk pasaran sedunia

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Durrani Sharom / September 10 2025 4:45 pm

Leapmotor secara rasmi memperkenalkan model terbaru mereka, Leapmotor B05, di acara IAA Mobility 2025 yang berlangsung di Munich, Jerman. Model ini turut dikenali dengan nama Lafa 5 di beberapa pasaran seperti China.

B05 hadir sebagai sebuah hatchback elektrik segmen C dan dibangunkan khas untuk pasaran global, termasuk Eropah. Menurut ketua pegawai eksekutif Leapmotor, Zhu Jiangming, model ini mencerminkan komitmen syarikat terhadap inovasi, kebolehcapaian dan memperkasakan generasi pemandu baru di seluruh dunia.

Dari segi dimensi, B05 mencatat ukuran 4,430 mm panjang, 1,880 mm lebar dan 1,520 mm tinggi, dengan jarak antara roda sepanjang 2,735 mm. Saiz ini meletakkannya setanding dengan Volkswagen ID.3 dan juga Volkswagen Golf generasi kelapan.

Walaupun butiran teknikal penuh masih belum diumumkan, B05 dibina menggunakan platform modular LEAP 3.5 sama seperti yang digunakan pada SUV B10. Maka, tidak mustahil jika B05 akan berkongsi pilihan penggerak dengan model tersebut.

Sebagai rujukan, B10 ditawarkan dengan motor elektrik tunggal berkuasa 179 PS dan 175 Nm, digandingkan dengan bateri LFP 56.2 kWh yang menawarkan jarak sekitar 420 km mengikut standard WLTP. Selain itu, versi dengan motor lebih berkuasa, 218 PS dan 240 Nm serta bateri lebih besar 67.1 kWh juga disediakan, mampu mencapai jarak sekitar 490 km WLTP – konfigurasi ini dijangka turut tersedia pada B05.

Rekaan luaran B05 memperlihatkan elemen moden seperti lampu hadapan dan belakang penuh lebar, pemegang pintu jenis rata serta rim aloi bersaiz 19 inci yang dipadankan dengan tayar 225/45R19. Sesetengah varian juga dilengkapi penderia Lidar di atas bumbung, tetapi unit berwarna kuning yang dipamerkan ini tidak memilikinya.

Bahagian dalam kenderaan masih belum didedahkan, namun dijangka menampilkan susun atur seperti model SUV B10, termasuk paparan kluster digital 8.8 inci dan skrin infotainmen bersaiz 14.6 inci yang dijalankan oleh sistem operasi Leapmotor.

Dengan pelancaran perdananya di Munich, Leapmotor menunjukkan kemahuan untuk menembusi pasaran Eropah dan luar China. Menurut laporan Autocar, model ini dijangka memasuki pasaran United Kingdom seawal tahun 2027, dengan harga anggaran bermula sekitar £27,000 atau kira-kira RM154,000.

