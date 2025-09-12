JPJ eBid: PRX dan QLG bakal dibuka bidaan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 12 2025 10:26 am

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) mengumumkan bahawa siri nombor pendaftaran terkini dari Pulau Pinang dan Sarawak bakal dibuka bidaan menerusi platform dalam talian, JPJ eBid.

Bagi yang memerlukannya untuk kenderaan baharu, antara pilihan yang ada ialah siri nombor pendaftaran terkini dari Pulau Pinang, PRX yang bakal dibuka bidaannya bermula 18 September. Bidaannya akan berakhir jam 10 malam pada 22 September. Keputusannya akan dikeluarkan sehari selepas bidaan ditutup iaitu pada 23 September 2025. Keseluruhan proses kini secara dalam talian, dan pembida akan menerima berita baik (atau buruk) menerusi e-mel.

Manakala siri nombor pendaftaran terkini Sarawak, QLG, bakal dibuka bidaan mulai 20 September. Tempoh bidaannya berlangsung selama lima hari dan akan ditutup pada 24 September, tepat jam 10 malam. Seperti biasa, keputusannya akan keluar pada keesokan harinya, 23 September 2025.

Jadi, sekarang ini anda boleh menjimatkan masa dan wang ringgit dengan membida sendiri nombor pendaftaran yang anda hajati tanpa perlu menggunakan khidmat pihak ketiga (termasuk runner). Tak susah pun untuk membidanya dan anda boleh rujuk artikel kami sebelum ini berkenaan dengan JPJ eBid termasuk cara-cara yang diperlukan untuk tujuan bidaan ini.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.