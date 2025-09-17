Toyota GR Yaris dengan “Aero Performance Package” diperkenal – tambah baik aerodinamik & pengendalian!

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Mohd Farid Awaludin / September 17 2025 6:28 pm

Sayap perlumbaan Toyota Gazoo Racing (TGR) memperkenalkan “Aero Performance Package” untuk GR Yaris facelift, di mana kit badan berkenaan bukan hanya untuk kosmetik semata-mata, tetapi ia turut menawarkan penambahbaikkan dari aspek aerodinamik, penyejukkan dan juga pengendalian hot-hatch tersebut di mana ia dibangunkan menerusi penyelidikan pasukan TGR dan juga input dari pelumba ketika berlumba dalam perlumbaan endurance siri Super Taikyu dan juga perlumbaan rali di Kejohanan Rali Jepun (JRC).

Kit ini terdiri dari enam komponen, bermula dengan penutup hud hadapan aluminium dengan liang aliran udara. Menurut Toyota, penutup tersebut menampilkan rekaan yang sama dengan komponen yang dipasang pada model edisi terhad Yaris GRMN, dibezakan hanya dengan material binaan – versi GRMN diperbuat dari gentian karbon, manakala pada Aero Performance Package ini pula diperbuat dari bahan aluminium.

Liang aliran udaran pada penutup hud tersebut didakwa dapat berfungsi mengeluarkan haba dari ruang enjin, seterusnya menyejukkan kawasan tersebut, dan TGR telah membina penutup hud ini ketika penyertaannya dalam JRC.

Seterusnya kit ini menampilkan spoiler bawah bampar hadapan yang dibina dan dibangunkan ketika TGR menyertai perlumbaan Super Taikyu Endurance. Spoiler tersebut berfungsi untuk mengurangkan kadar dongakan bahagian hadapan kereta bagi memberikan sudut dongakan yang lebih seimbang, seterusnya memberikan cengkaman yang lebih baik pada tayar hadapan.

Kemudian Aero Performance Package ini menampikan liang pengalir pada kedua-dua fender hadapan, di mana ia berfungsi untuk mengeluarkan aliran udara yang terkumpul dalam ruang roda hadapan, seterusnya memberikan rasa stereng yang lebih baik kepada pemandu dan juga kestabilan pengendalian khususnya ketika bahagian hadapan kereta menjunam ke hadapan untuk mengambil selekoh.

Ketika bahagian hadapan menjunam, kestabilan bahagian belakang pula akan dibantu dengan spoiler belakang lebih besar dengan sudut sayap yang boleh dilaras disertakan bersama Aero Performance Package ini, di mana menurut Toyota ia akan mengelakkan bahagian belakang dari terjadi pergerakan seperti ular ketika brek tekan dengan kuat. Sudut kecondongan sayap pada spoiler berkenaan boleh diubah bagi disesuaikan dengan pelbagai litar lumba.

Manakala pada bampar belakang, kit Aero Performance Package ini diberikan sepasang lagi liang pengalir udara, berfungsi untuk menghilangkan ‘kesan payung terjun’ pada bampar tersebut dengan membebaskan aliran udara di dalamnya, sekaligus mengurangkan pekali geseran. Toyota menyatakan bahawa rekaan ini turut dibangunkan menerusi perlumbaan Super Taikyu.

Kit ini bukan hanya memberikan komponen pada bahagian atas badan, malah turut membabitkan komponen di bawah lantai dengan memadankan penutup pelindung bawah tangki petrol. Penutup in memberikan kesan aerodinamik lebih baik dengan menjadikan bahagian bawah lantai GR Yaris ini hampir rata semuanya sama seperti kereta lumba GR Yaris dalam siri Super Taikyu.

Toyota GR Yaris dengan Aero Performance Package ini akan mula dijual di Jepun bermula 1 Oktober ini, dan ia ditawarkan dalam varian RZ High Performance dan juga varian ‘kosong’ RC. Toyota GR Yaris RC manual enam-kelajuan dengan Aero Performance dijual pada harga 4,055,000 yen (RM116k) manakala RC dengan kotak gear automatik GR-DAT lapan-kelajuan pula berharga 4,405,000 yen (RM127k).

Manakala Toyota GR Yaris RZ High Performance manual enam-kelajuan dengan Aero Performance Package pula dijual pada harga 5,475,000 yen (RM157k), dan versi paling mahal RZ High Performance GR-DAT automatik lapan-kelajuan dengan Aero Performance Package dijual pada harga 5,825,000 (RM167k).

