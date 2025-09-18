Kia K4 hatchback 2026 diperkenal – enjin petrol 1.0L dan 1.6L Turbo, akan dijual di AS dan UK tahun ini

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Durrani Sharom / September 18 2025 1:30 pm

Kia secara rasmi memperkenalkan model baru K4 hatchback untuk pasaran Eropah, kira-kira setahun setengah selepas pelancaran model sedan K4 dalam segmen C. Model hatchback ini menggantikan Kia Ceed yang menerima kemas kini terakhir pada tahun 2021.

Melihat kepada saiz, Kia K4 hatchback mempunyai panjang 4,440 mm dan lebar 1,850 mm. Bahagian dalamannya menawarkan ruang kaki belakang yang dikatakan terbaik dalam kelasnya iaitu 964 mm, manakala ruang kepala pula berukuran 973 mm. Menurut Kia, kapasiti ruang kargo adalah 438 liter.

Seperti yang dijangka untuk sebuah model hatchback, K4 hadir dengan reka bentuk bumbung dan bahagian belakang yang berbeza daripada versi sedan. Walaubagaimanapun, reka bentuk lampu hadapan dan belakang masih dikekalkan sama seperti versi sedan, manakala bahagian sisi menampilkan garisan karakter yang serupa pada pintu.

Bagi penawaran enjin untuk pasaran Eropah, Kia menyediakan lima pilihan, termasuk dua versi elektrifikasi. Varian asas didatangkan dengan enjin petrol 1.0 liter T-GDI turbo berkuasa 115 PS, dipadankan dengan transmisi manual enam kelajuan. Terdapat juga versi hibrid ringkas bagi enjin ini, yang menggunakan transmisi automatik klac berkembar tujuh kelajuan.

Selain itu, enjin petrol 1.6 liter T-GDI turut ditawarkan dalam dua pilihan kuasa, iaitu 150 PS dan 180 PS, kedua-duanya menggunakan transmisi automatik tujuh kelajuan jenis klac berkembar. Kia turut mengesahkan bahawa versi hibrid penuh akan diperkenalkan pada tahun hadapan.

Ruang dalaman K4 hatchback berkongsi reka bentuk papan pemuka yang sama dengan versi sedan, menampilkan paparan digital panoramik yang terdiri daripada panel instrumen 12.3 inci, skrin kawalan pendingin hawa 5.3 inci dan skrin infotainmen 12.3 inci. Sistem terkini Kia yang dikenali sebagai Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) menyatukan navigasi, multimedia dan kawalan kenderaan dalam satu interface.

Kesemua varian K4 hatchback disediakan dengan sambungan tanpa wayar Apple CarPlay dan Android Auto. Varian yang lebih tinggi pula dilengkapi pengecas telefon tanpa wayar serta sistem audio premium daripada Harman Kardon.

Bahagian upholsteri menggunakan kulit tiruan berasaskan bio dalam warna hitam dan tempat duduk hadapan dilengkapi fungsi pemanas serta pengudaraan. Akses kenderaan dipermudahkan dengan sistem Digital Key 2.0 yang menggunakan teknologi ultra-wideband, membolehkan telefon pintar berfungsi sebagai kunci kereta.

Kia turut menawarkan pelbagai ciri digital melalui platform Kia Connect, termasuk kemas kini perisian OTA, penstriman muzik dan keupayaan hotspot WiFi. Kawalan suara boleh diaktifkan dengan arahan “Hey Kia”, di mana pembantu maya AI akan membantu pengguna mengakses fungsi kenderaan, manual pemilik dan cadangan tempat menarik.

Dari sudut keselamatan dan bantuan pemandu, K4 hatchback dilengkapi dengan Blind Spot View Monitor (BVM) dan Blind Spot Collision Avoidance Assist (BCA). Sistem Smart Cruise Control 2 (SCC2) pula boleh memberhentikan kenderaan secara automatik sekiranya pemandu tidak bertindak balas dalam situasi kecemasan.

Fungsi Highway Driving Assist 2.0 (HDA 2.0) membantu mengekalkan jarak dengan kenderaan hadapan, kekal di tengah lorong, membuat pelarasan sisi dan menukar lorong secara automatik. Sistem bantuan lain termasuk brek kecemasan automatik hadapan dan belakang (AEB) serta kamera pandangan keliling 360 darjah.

Menurut Ketua Pegawai Operasi Kia Eropah, Sjoerd Knipping, K4 direka bagi memenuhi keperluan pelanggan yang belum bersedia untuk beralih sepenuhnya kepada kenderaan elektrik. Kia K4 hatchback dijangka mula memasuki pasaran United Kingdom pada penghujung tahun ini, manakala pasaran Australia akan menerima model ini menjelang November.

