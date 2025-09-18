Tempoh percubaan imbasan kod QR bagi pemeriksaan imigresen untuk masuk ke Singapura bermula 22 Sept

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Hazril Hafiz / September 18 2025 11:48 am

Mac lalu, kerajaan memaklumkan akan memperluas penggunaan sistem kod QR bagi pemeriksaan imigresen di Bangunan Sultan Iskandar (BSI) dan juga Kompleks Sultan Abu Bakar (KSAB) untuk pengguna berkereta, yang akan bermula tahun ini.

Kini, tempoh percubaan bagi tujuan itu akhirnya akan dimulakan, lapor New Straits Times. Bermula 22 September ini, pengguna yang memasuki Singapura melalui jalan darat di pusat pemeriksaan BSI dan KSAB boleh menggunakan sistem kod QR yang berupakan satu usaha di bawah Sistem Imigresen Bersepadu Kebangsaan (MyNIISe).

Pemandu yang memasuki Singapura boleh mengimbas kod QR yang dihasilkan oleh MyNIISe di laluan terpilih dan tidak perlu lagi menunggu giliran untuk pemeriksaan manual di kaunter. Pengguna bagaimanapun perlu terlebih dahulu mendaftar menerusi platform MyNIISe untuk membolehkan mereka menjana kod QR berkenaan, yang akan dipautkan dengan perincian perjalanan mereka.

Di lorong kereta di BSI dan KSAB, kod berkenaan boleh diimbas menerusi laluan terpilih yang akan membolehkan sistem mengesahkan pasport dan data kenderaan dengan rekod imigresen secara automatik. Selesai pemeriksaan, penghalang akan diangkat untuk membolehkan kenderaan meneruskan perjalanan, tanpa perlu melakukan pemeriksaan manual di kaunter.

Menurut Pengerusi Ahli Jawatankuasa Prasarana, Pengangkutan dan Komunikasi Negeri Johor, Mohd Fazli Salleh, pengenalan penggunaan kod QR itu dijangka akan menguranhgkan kesesakan di kedua-dua pusat pemeriksaan tersebut.

“Pengguna boleh menjangkajan perjalanan yang lebih lancar dan cepat untuk memasuki Singapura. Dengan satu imbasan, mereka tidak lagi perlu beratur di kaunter,” ujarnya. Beliau menambah, tempoh percubaan itu bertujuan untuk menilai maklum balas daripada pengguna serta menilai kecekapan operasi sebelum ia dilaksanakan sepenuhnya.

