PLUS tutup laluan Smartlane di Senai ke Kulai di Lebuhraya Utara-Selatan mulai 22 September 2025

PLUS tutup laluan Smartlane di Senai ke Kulai di Lebuhraya Utara-Selatan mulai 22 September 2025

PLUS Malaysia Berhad (PLUS) memaklumkan bahawa laluan Smartlane di Senai utara ke Kulai, Lebuhraya Utara-Selatan, iaitu antara KM26.5 hingga KM19.3, akan ditutup mulai 22 September 2025. Ia adalah bagi kelancaran kerja-kerja tambah baik infrastruktur lebuhraya dan memberi laluan kepada pelaksanaan projek pembinaan lorong tambahan bagi Fasa 1 Pakej B yang melibatkan lokasi berkenaan.

“Sepanjang tempoh kerja-kerja tersebut dijalankan, dua lorong sedia ada di laluan terlibat dibuka seperti biasa bagi mengekalkan aliran trafik sedia ada dan meminimumkan gangguan trafik kepada pengguna lebuhraya.

“Pengguna lebuhraya disarankan supaya merancang perjalanan mereka dengan menggunakan aplikasi PLUS bagi mendapatkan maklumat trafik terkini. Pengguna juga dingatkan supaya mematuhi semua papan tanda dan arahan yang dikelarkan oleh petugas PLUS ketika melalui kawasan kerja-kerja pembinaan tersebut,” kata PLUS menerusi kenyataan yang dikeluarkan.

Untuk maklumat trafik semasa dan bantuan, pengguna boleh merujuk kepada Pembantu Maya – PUTRI, aplikasi X@plustrafik atau paparan mesej elektronik (VMS) di lokasi-lokasi terpilih, atau menghubungi talian PLUSLine di 1800-88-0000 sekiranya berlaku kecemasan.

Izwaashura Sadali

Ledakan adrenalin dan impak maksima. Antara barisan ayat yang paling digemari apabila menggambarkan prestasi sesebuah jentera. Sebelum terlibat di dalam industri auto pada tahun 2011, dia sekadar gemar melihat sport rim tetapi kini lebih suka menerokai kehebatan sesebuah jentera itu.

 
 

