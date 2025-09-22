JPJ buka semua cawangan pada hujung minggu untuk baharui lesen memandu – berkuatkuasa 27 Sept-26 Okt

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) mengumumkan bahawa susulan pengumuman Perdana Menteri mengenai pelaksanaaan subsidi petrol RON95, pihaknya bersiap siaga dan bersedia untuk menambah waktu pengoperasian kaunter lesen memandu dan kaunter pelbagai di semua pejabat JPJ Negeri dan cawangan di seluruh negara.

Ketua Pengarah JPJ, Datuk Aedy Fadly Ramli berkata, pertambahan waktu operasi berkenaan adalah berkuatkuasa pada 27 September hingga 26 Oktober 2025 yang melibatkan hari Jumaat dan Sabtu bagi Kelantan, Terengganu dan Kedah serta hari Sabtu dan Ahad untuk negeri-negeri lain, bermula jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang.

“Penambahan waktu operasi kaunter ini adalah bagi memberikan lebih ruang dan fleksibiliti kepada orang ramai, khususnya mereka yang mempunyai kekangan masa pada hari bekerja untuk memperbaharui lesen memandu.

“Untuk rekod, terdapat sejumlah 2.3 juta pemegang Lesen Memandu Kompeten (CDL) berada dalam status tidak aktif iaitu telah tamat tempoh melebihi tiga tahun, manakala sejumlah 15.2 juta merupakan pemegang lesen CDL aktif iaitu masih berkuatkuasa,” katanya.

Justeru, katanya, JPJ mengambil kesempatan ini ingin mengingatkan bahawa bagi pemegang lesen memandu yang telah tamat tempoh melebihi tiga tahun, individu terbabit diwajibkan menduduki semula ujian Kurikulum Pendidikan Pemandu Bahagian 2 dan 3 (KPP 02 dan KPP 03) di mana-mana Institut Memandu (IM) berdekatan untuk mendapatkan atau mengaktifkan semula lesen memandu.

Sementara itu, pemegang lesen memandu yang tamat tempoh tidak melebihi tiga tahun adalah diseru untuk segera memperbaharui lesen melalui aplikasi MyJPJ, portal mySikap, kiosk tanpa perlu hadir ke kaunter secara bersemuka.

“Dengan pelaksanaan inisiatif ini, JPJ yakin dapat membantu rakyat memanfaatkan inisiatif yang diumumkan kerajaan dengan lebih menyeluruh, di samping meningkatkan tahap pematuhan undang-undang jalan raya melalui penguatkuasaan lesen memandu yang sah,” tambahnya lagi.

