Harga minyak 25 Sept-1 Okt – RON97 dan diesel dikekalkan; RON95 jadi RM1.99 seliter mulai 30 Sept

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 24 2025 6:24 pm

Kementerian Kewangan (MoF) mengumumkan bahawa bagi minggu bertarikh 25 September hingga 1 Oktober 2025, harga runcit petrol RON97 masih dikekalkan pada RM3.21 seliter. Manakala untuk RON95, ia juga masih dikekalkan pada RM2.05 seliter sehingga 29 September ini.

Walau bagaimana pun, seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada Isnin lalu, menerusi program Budi95, mulai 30 September 2025, seramai 16 juta rakyat Malaysia berusia 16 tahun dan ke atas yang memiliki lesen memandu sah akan menikmati harga baharu petrol RON95 pada RM1.99 seliter.

Namun manfaat ini akan dinikmati lebih awal oleh anggota polis dan tentera mulai 27 September, serta penerima STR bermula 28 September. Kuota sebanyak 300 liter sebulan akan diperoleh bagi setiap rakyat Malaysia yang berkelayakan. Bagaimana pun, pemandu e-hailing diberi pengecualian daripada siling kelayakan tersebut dan boleh memohon kelayakan tambahan bagi memastikan kelangsungan pekerjaan mereka.

Manakala golongan bukan warganegara dan syarikat besar tidak layak untuk subsidi dan perlu membayar harga tanpa subsidi iaitu sekitar RM2.60 seliter.

Bagi diesel yang dijual di Semenanjung Malaysia, ia juga dikekalkan pada RM2.93 seliter. Manakala harga diesel untuk Sabah dan Sarawak tetap dikekalkan pada RM2.15 seliter.

