Kenderaan asing tetap tidak boleh beli petrol RON95 walau harganya diapungkan ikut pasaran semasa-MoF

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan

Kerajaan Malaysia mengekalkan pendirian untuk tidak membenarkan semua kenderaan dengan nombor pendaftaran asing untuk membeli petrol RON95, meskipun selepas harganya diapungkan mengikut pasaran semasa kelak, kata Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan.

Beliau berkata bahawa larangan itu kekal seperti amalan sedia ada, dengan hanya rakyat Malaysia berusia 16 tahun ke atas dan memiliki lesen memandu sahaja sah layak menikmati subsidi RON95 pada kadar RM1.99 seliter, laporan Berita Harian.

Walau bagaimana pun, katanya, warga asing yang bermastautin di Malaysia dan menggunakan kenderaan berdaftar dalam negara dibenarkan untuk membeli RON95 pada harga pasaran yang akan diumumkan hujung bulan nanti.

“Bagi kenderaan berdaftar luar negara seperti Thailand, Indonesia atau Singapura, mereka hanya dibenarkan membeli RON97, seperti ketetapan sedia ada,” katanya.

Beliau turut menegaskan bahawa soal kekurangan bekalan petrol RON95 untuk rakyat tempatan tidak akan timbul kerana dasar larangan pembelian bahan api tersebut terhadap kenderaan dengan nombor pendaftaran asing tidak pernah berubah.

“Mereka (kenderaan dengan nombor pendaftaran asing) hanya boleh beli RON97 yang harganya memang sudah ‘free float’ (diapungkan mengikut harga pasaran)… sesiapa sahaja boleh beli (RON97),” tambahnya.

Izwaashura Sadali

Ledakan adrenalin dan impak maksima. Antara barisan ayat yang paling digemari apabila menggambarkan prestasi sesebuah jentera. Sebelum terlibat di dalam industri auto pada tahun 2011, dia sekadar gemar melihat sport rim tetapi kini lebih suka menerokai kehebatan sesebuah jentera itu.

 
 

