JPJ eBid: Siri VPV dan JYK dibuka untuk bidaan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 25 2025 10:04 am

Bagi yang sedang mencari nombor pendaftaran bagi kenderaan, ini ada siri terkini dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (WPKL) dan Johor yang sedang dibuka bidaan menerusi platform dalam talian, JPJ eBid.

Menurut Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), siri nombor pendaftaran terkini dari WPKL, VPV mula dibuka bidaan sejak 23 September lalu. Bidaannya akan berakhir jam 10 malam pada 27 September. Keputusannya akan dikeluarkan sehari selepas bidaan ditutup iaitu pada 28 September 2025. Keseluruhan proses kini secara dalam talian, dan pembida akan menerima berita baik (atau buruk) menerusi e-mel.

Manakala siri nombor pendaftaran terkini Johor, JYK, telah mula dibuka bidaan sejak semalam, 24 September 2025. Tempoh bidaannya berlangsung selama lima hari dan akan ditutup pada 28 September, tepat jam 10 malam. Seperti biasa, keputusannya akan keluar pada keesokan harinya, 29 September 2025.

Memandangkan kini banyak urusan yang boleh dibuat secara dalam talian, jadi kalau nak dapatkan nombor pendaftaran kenderaan terkini, anda boleh lakukan sendiri tanpa menggunakan khidmat pihak ketiga (termasuk runner), malah boleh menjimatkan kos serta masa. Anda boleh rujuk artikel kami sebelum ini berkenaan dengan JPJ eBid termasuk cara-cara yang diperlukan untuk membida nombor pendaftaran kenderaan yang diingini.

