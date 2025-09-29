Budi95: MoF dan JPJ selesaikan semua isu teknikal sebelum subsidi RON95 bermula sepenuhnya esok

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 29 2025 5:56 pm

Kementerian Kewangan (MoF) sedang bekerjasama dengan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) untuk menyelesaikan isu teknikal berkaitan semakan kelayakan bagi program Budi Madani RON 95 (Budi95) menjelang pelaksanaan penuhnya esok. Di bawah inisiatif ini, semua warganegara Malaysia yang memiliki lesen memandu yang sah layak menerima subsidi petrol RON 95 pada harga RM1.99 seliter bermula 30 September.

Berhubung isu tersebut, Timbalan Menteri Kewangan, Lim Hui Ying, berkata bahawa semalam kementeriannya telah menerima beberapa aduan daripada orang awam yang mendakwa mereka tidak disenaraikan sebagai penerima yang layak walaupun mempunyai lesen memandu dan MyKad yang sah, laporan Bernama.

“Kami menerima beberapa aduan daripada individu yang mempunyai lesen memandu dan MyKad yang sah tetapi didapati tidak layak. Kementerian kini sedang berbincang dengan JPJ, dan kami akan menyelesaikan isu teknikal ini secepat mungkin sebelum 30 September,” katanya.

Walaupun aduan tersebut merupakan kes terpencil yang melibatkan hanya sebilangan kecil individu, beliau berkata kementerian memandang serius perkara itu dan akan memastikan isu tersebut diselesaikan sebelum program bermula.

“Saya ingin menegaskan bahawa selagi individu itu adalah rakyat Malaysia yang layak, mereka berhak sepenuhnya menikmati manfaat Budi95. Mungkin terdapat kelewatan atau masalah teknikal sesekali, tetapi kami akan memastikan isu-isu ini diselesaikan dengan segera,” katanya.

Lim menasihati orang ramai agar tidak tergesa-gesa apabila inisiatif itu bermula. “Tidak perlu tergesa-gesa. Setiap individu yang layak telah diperuntukkan had sebanyak 300 liter sebulan, dan pembelian boleh dibuat pada bila-bila masa dalam tempoh tersebut mengikut keperluan masing-masing,” katanya.

Beliau menggesa orang ramai menyemak status kelayakan mereka di laman utama Budi Madani RON 95, dan mereka yang menghadapi masalah diminta segera membuat aduan bagi membolehkan siasatan dan tindakan lanjut diambil. MoF turut menambah bahawa sejak 25 September, sejumlah 8.1 juta pengguna telah menyemak kelayakan mereka melalui laman web rasmi.

Ketahui segala maklumat mengenai Budi95 melalui Soalan Lazim (FAQ) di sini.

