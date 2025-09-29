GWM Ora 5 didedah secara rasmi – SUV EV pesaing BYD Atto 3, luaran dan dalaman seperti Good Cat

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Durrani Sharom / September 29 2025 2:30 pm

Selepas terdedah dalam dokumen rasmi Kementerian Industri dan Teknologi Maklumat China (MIIT) dua minggu lalu, model baru GWM Ora 5 kini diperkenalkan secara rasmi. Ia merupakan model pertama dalam barisan Ora sejak pelancaran Ora 07 pada tahun 2022 dan kehadirannya melengkapkan kekosongan besar dalam barisan kenderaan elektrik (EV) GWM.

Dari luar, Ora 5 kelihatan seperti versi SUV kepada Ora Good Cat, dengan banyak elemen rekaan yang dikongsi. Antara ciri yang dikekalkan termasuk lampu hadapan bujur, permukaan badan yang lebih organik serta lampu belakang jenis “dawn” yang merentasi keseluruhan bahagian belakang dan disepadukan dalam cermin belakang. Model ini juga menampilkan rekaan gril hadapan lebar dengan corong udara menegak di penjuru – sama seperti pada Good Cat versi facelift.

Walaupun begitu, bentuk badan Ora 5 kelihatan lebih tegak dan kurang membulat. Bahagian cermin juga direka lebih tinggi dan memanjang, lengkap dengan rel bumbung, menjadikannya jelas berbeza dengan badan hatchback Good Cat.

Pada bahagian dalam, Ora 5 sekali lagi banyak mengambil inspirasi daripada Good Cat, khususnya pada bahagian papan pemuka. Walaubagaimanapun, rekaan konsol tengah pada Ora 5 lebih konvensional berbanding rekaan terapung pada Good Cat. Ia dilengkapi pemegang telefon pintar dengan pengecas tanpa wayar Qi, dua pemegang cawan, tempat rehat tangan, satu corong udara untuk penumpang belakang serta laci simpanan tambahan di bahagian belakang.

Sama seperti Good Cat facelift, Ora 5 menggunakan sistem infotainmen terkini GWM yang dikenali sebagai Coffee OS. Ia hadir dengan paparan instrumen digital bersaiz 10.25 inci dan skrin sentuh tengah terapung berukuran 14.6 inci. Ciri tambahan lain termasuk bumbung panoramik, tempat duduk penumpang hadapan yang boleh direbahkan sehingga 128 darjah bersama tempat letak kaki (ottoman) serta 33 ruang simpanan di seluruh kabin.

Menurut portal automotif China, Autohome, dimensi Ora 5 adalah sepanjang 4,471 mm, lebar 1,833 mm dan tinggi 1,641 mm, dengan jarak roda sepanjang 2,720 mm – menjadikannya sekitar 250 mm lebih panjang daripada Good Cat dan hampir sama saiz dengan BYD Atto 3. Dari segi prestasi, ia dikuasakan oleh motor elektrik berkuasa 204 PS (150 kW) yang disambungkan kepada bateri jenis lithium iron phosphate (LFP), namun kapasiti bateri belum didedahkan.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.