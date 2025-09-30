Kerajaan belum bercadang laksana caj bagi kenderaan persendirian memasuki kawasan bandar – PMX

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 30 2025 10:46 am

Kerajaan Malaysia tidak berhasrat untuk mengenakan caj ke atas kenderaan persendirian yang memasuki kawasan bandar kerana langkah itu mungkin membebankan rakyat, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, laporan Bernama

Tambah Anwar, langkah tersebut tidak sesuai untuk dilaksanakan di Malaysia dalam masa terdekat kerana infrastruktur pengangkutan awam masih dalam pembangunan. Pada Februari lalu, Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata pelaksanaan caj kesesakan di Kuala Lumpur tidak dapat dilaksanakan buat masa ini kerana pengangkutan awam perlu dipertingkatkan terlebih dahulu.

“Di sesetengah negara, bagi menggalakkan penggunaan pengangkutan awam, mereka mengenakan caj ke atas kenderaan lain (persendirian) yang memasuki bandar. Buat masa ini, kita tidak mencadangkan perkara itu kerana merasakan ia mungkin membebankan,” kata Perdana Menteri pada majlis pelancaran Terminal Bersepadu Gombak yang berlangsung semalam.

Keutamaan pada masa ini ialah membangunkan rangkaian pengangkutan awam yang menyeluruh, bersepadu dan mesra rakyat, kata Anwar. Awal tahun ini, pertimbangan untuk memperkenalkan caj kesesakan kenderaan di Malaysia muncul sekali lagi, dengan skop pelaksanaannya diperluaskan melangkaui Lembah Klang iaitu termasuk George Town di Pulau Pinang serta Johor Bahru.

