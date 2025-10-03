JPJ eBid: SJN dan CFE bakal dibuka untuk bidaan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / October 3 2025 9:54 am

Oktober ini turut menyaksikan makin banyak syarikat kenderaan memperkenalkan model baharu serta mengadakan pelbagai promosi jualan menarik termasuk menawarkan diskaun dan rebat tunai. Mungkin anda ada berhajat untuk memiliki kenderaan baharu, jadi inilah masa yang sesuai untuk membelinya. Bagi yang sudah menempah kenderaan baharu, ini ada siri nombor pendaftaran terkini dari Sabah dan Pahang dibuka bidaan menerusi platform dalam talian, JPJ eBid.

Menurut Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), siri nombor pendaftaran terkini dari Sabah, SJN dibuka bidaannya mulai 4 Oktober. Bidaannya akan berakhir jam 10 malam pada 8 Oktober. Keputusannya akan dikeluarkan sehari selepas bidaan ditutup iaitu pada 9 Oktober 2025. Keseluruhan proses kini secara dalam talian, dan pembida akan menerima berita baik (atau buruk) menerusi e-mel.

Manakala siri nombor pendaftaran terkini Pahang, CFE, bakal dibuka bidaan mulai 13 Oktober. Tempoh bidaannya berlangsung selama lima hari dan akan ditutup pada 17 Oktober, tepat jam 10 malam. Seperti biasa, keputusannya akan keluar pada keesokan harinya, 18 Oktober 2025.

Disebabkan sekarang ini banyak urusan yang boleh dibuat secara dalam talian, jadi kalau nak dapatkan nombor pendaftaran kenderaan terkini, anda boleh lakukan sendiri tanpa menggunakan khidmat pihak ketiga (termasuk runner), malah boleh menjimatkan kos serta masa. Anda boleh rujuk artikel kami sebelum ini berkenaan dengan JPJ eBid termasuk cara-cara yang diperlukan untuk membida nombor pendaftaran yang diingini.

