Dua lagi model yang didedah adalah van Delica D:5, dengan yang pertama sebelum ini digunakan sebagai kenderaan sokongan oleh pasukan New Zealand waktu Piala Ragbi Dunia 2019. Van ini diwarnakan hitam, dengan logo All Blacks dan dipasang dengan rim Advan Racing RZII serta tayar Yokohama Geolandar X-AT G016.

Mengikuti trend SUV, Mitsubishi juga akan membawa Outlander PHEV NERV, di mana ia adalah satu projek kolaborasi antara Mitsubishi dan Gehirung Co. sebagai kenderaan bantuan bencana. Antara peralatan penting pada model ini adalah antena satelit planar KYMETA u7 buatan Kymeta Corporation dari Amerika Syarikat, yang menyediakan servis sambungan internet melalui komunikasi satelit oleh SKY Perfect JSAT Corporation.

