RFID menjadi kaedah baharu pembayaran tol secara elektronik di Plaza Tol Gombak dan Plaza Tol Bentong di samping mod pembayaran sedia ada iaitu menerusi kad Touch n Go (TNG) dan SmartTAG bagi memberi kemudahan yang lebih baik kepada pengguna lebuh raya.

2014 RARE UNIT!!! 20KAKI ISUZU NPR72 (RB/HIR) — NEW BODY WITH METAL PLATE

2004 TOYOTA HIACE WINDOW VAN FOR SELL - NEW SEAT & AIRCOND

🔥 14KAKI MITSUBISHI FUSO FE639 KARGO AM FOR SELL 🔥

2002 1 TON HICOM PERKASA MTB140 BONDED FOR SELL

Related Cars for Sale on

Previous Post: Second Penang Bridge toll reduced to RM7 from Jan 1