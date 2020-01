In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 8 January 2020 7:07 pm / 0 comments

Perodua Bezza 2020 merupakan model kenderaan pertama yang dilancarkan untuk tahun 2020. Bahkan, rekaan yang lebih diperkemaskan terutamanya untuk gaya luarannya pantas menjadi bualan ramai, rata-ratanya tertarik dengan kesegaran imej yang dibawakan. Nampak lebih bergaya dan ranggi.

Hadir dengan empat varian iaitu model asas Bezza 1.0 GX MT (RM34,580), Bezza 1.0 GX AT (RM36,580), Bezza 1.3 X AT (RM43,980) dan model tertinggi Bezza 1.3 AV AT (RM49,980), walau bagaimana pun, barisan Bezza 2020 ini telah menggugurkan versi 1.3 MT. Kesemua harga yang dinyatakan adalah harga atas jalan tanpa insuran, dan ia hadir standard dengan waranti lima tahun/150,000 km (yang mana tiba lebih dahulu).

Kalau dilihat rekaan luarannya, boleh disifatkan jauh berbeza dengan Bezza terdahulu. Wajahnya kelihatan lebih agresif dengan padanan lampu hadapan LED yang direka lebih nipis dan tajam. Malah padanan bamparnya pula lebih besar dengan kemasan perumah lampu kabus (varian 1.0L tidak disertakan lampu kabus) yang direka lebih bersegi dan ‘berotot’.

Untuk bahagian sisinya, tiada perubahan garis badan, tetapi di bawahnya dipadankan kemasan skirt sisi yang lebih bersegi dengan dua tona – warna badan dan hitam. Melewati bahagian belakang pula, tiada perubahan pada kluster lampu, tetapi kemasan bar yang merentangi penutup but kini ditampilkan dengan tona krom dan hitam. Paling drastik, bampar belakang telah diperkemaskinikan dengan ‘menghilangkan imej ibarat punggung tonggek’ sebelum ini.

Untuk memudahkan anda mengetahui apa perbezaan setiap varian yang ada ini, sila rujuk pecahan perincian ciri mengikut varian berikut:

Perodua Bezza 1.0 GX MT – RM34,580



Kelengkapan standard:

Mekanikal

Enjin 998 cc tiga-silinder naturally aspirated

67 hp pada 6,000 rpm

91 Nm pada 4,400 rpm

Transmisi manual lima-kelajuan

Cakera brek ventilated (hadapan), drum brake (belakang)

Fungsi start-stop automatik

Luaran

Roda aloi 14-inci

Lampu utama reflektor LED

Lampu belakang kombinasi LED

Indikator membelok pada cermin sisi

Dalaman

Larasan manual untuk tempat duduk hadapan

Tempat duduk standard balutan fabrik hitam

Cermin berkuasa, fungsi naik/turun cermin pada sisi tempat duduk pemandu

Ketersambungan Bluetooth

Dua tempat letak cawan, di hadapan

Keselamatan

ABS dengan EBD

Dua beg udara hadapan

Cagak ISOFIX di tempat duduk penumpang belakang

Penarafan empat-bintang Asean NCAP

Perodua Bezza 1.0G AT – RM36,580

Tambahan:

Mekanikal

Transmisi automatik empat-kelajuan

Perodua Bezza 1.3 X AT – RM43,980

Tambahan:

Mekanikal

Enjin 1.3 liter naturally aspirated empat-silinder

94 hp pada 6,000 rpm

121 Nm pada 4,000 rpm

Transmisi automatik empat-kelajuan

Luaran

Warna luaran Garnet Red

Sensor pada bahagian sudut hadapan

Roda aloi 15-inci

Keselamatan

Kawalan kestabilan

Bantuan mula mendaki

Perodua Bezza 1.3 AV AT – RM49,980

Tambahan:

Dalaman

Balutan kulit palsu berwarna hitam dengan jahitan merah

Roda stereng balutan kulit

Kawalan audio pada roda stereng

Skrin sesentuh dengan navigasi dan Mirrorlink

Kamera undur

Keselamatan

Advance Safety Assist (ASA) 2.0 – Pre-Collision Warning (PCW), Pre-Collision Braking (PCB), Front Departure Alert (FDA) dan Pedal Misoperation Control (PMC)

Penarafan lima-bintang Asean NCAP

