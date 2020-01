In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Mohd Farid Awaludin / 21 January 2020 6:39 pm / 0 comments

Menteri Kewangan Lim Guan Eng menafikan harga kereta pemasangan tempatan (CKD) akan naik setelah kerajaan menstrukturkan semula duti eksais, kerana kerajaan masih lagi belum memuktamadkan langkah tersebut. Perkara ini dijelaskan beliau dalam satu laporan Malay Mail yang dipetik dari Reuters.

Menurut Lim, jika pun ada sebarang perubahan, ia akan berubah secara beransur-ansur. “Sekiranya ada sebarang perubahan, ia mesti dilaksanakan secara berperingkat dan bukannya tiba-tiba. Kita sedang berbincang mengenai perkara itu bagi memastikan ketelusan (dari segi pelaporan) supaya kita boleh terus memenuhi obligasi kita terhadap Pertubuhan Perdagangan Dunia,” katanya.

Lim memberitahu perkara ini ketika bercakap dengan wartawan selepas pelancaran Belanjawan 2020: Skim Jaminan Kerajaan untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana oleh Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Bhd (SJPP) di Kuala Lumpur hari ini, dan menggesa orang ramai untuk menunggu pengumuman rasmi dari kerajaan dan tidak terpengaruh dengan spekulasi dalam pasaran.

Berdasarkan apa yang termaktub di dalam Excise (Determination of Value of Locally Manufactured Goods for the Purpose of Levying Excise Duty) Regulations 2019, yang disediakan oleh kementerian kewangan dan telah digazetkan pada 31 Disember 2019, kenderaan pemasangan tempatan (CKD) akan dikenakan lebih banyak cukai. Ini adalah disebabkan kaedah pengiraan nilai pasaran terbuka (open market value, OMV) bagi kenderaan telah berubah.

OMV adalah nilai akhir pasaran yang ditetapkan bagi kenderaan CKD yang siap dari kilang, sebelum kerajaan mengenakan duti eksais ke atasnya. Terdapat beberapa komponen yang menentukan OMV, dan ini termasuk kos bagi pek CKD, kos pengilangan dan komponen serta caj pemasangan dan pentadbiran.

Gazet berkenaan menambah komponen-komponen baru ke dalam pengiraan OMV. Di bawah peraturan baru ini, nilai yang dimasukkan untuk mengenalpasti duti-duti terlibat akan mengambil kira bukan hanya keuntungan dan perbelanjaan umum yang terlibat di dalam pengilangan sesebuah kenderaan, tetapi juga jualannya.

Menurut sumber yang rapat dengan perkara ini, cara baru mengira OMV, yang memperkenalkan duti ke atas jualan barangan menimbulkan persoalan-persoalan baru dan menyebabkan kekeliruan kepada OEM dan pengedar-pengedar.

Sebelum ini, OMV hanya mengambil kira kos pengilangan barang, tetapi bahagian “jualan” berkenaan kini turut merangkumi perkara-perkara lain seperti kejuruteraan, kerja-kerja pembangunan, kerja seni, kerja rekaan, pelan dan lakaran, bayaran royalti dan yuran lesen (paten, tanda dagang, hakcipta).

Walau bagaimanapun, gazet ini dilihat masih belum jelas, dan ia bergantung pada tafsiran. Dalam masa yang sama, kami akan cuba mendapatkan maklum balas daripada Persatuan Automotif Malaysia (MAA), iaitu badan yang mewakili syarikat pengeluar kereta dalam negara.

Terdahulu, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Perodua, Datuk Zainal Abidin Ahmad berkata keputusan baru ini agak mengejutkan mereka.

“Kami telah mengikuti semua peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan berkenaan segala kira-kira. Kami masih menilai apa kesannya kepada kami, tapi yang pasti, dalam masa beberapa bulan akan datang, tiada impak kepada industri dan kami tidak akan menaikkan harga kenderaan kami,” katanya.