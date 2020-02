Segala dana yang diterima ini dikutip dalam bentuk yuran pendaftaran, tapak-tapak foodtruck, pelbagai cenderamata rasmi yang dijual sepanjang acara tersebut berlangsung dan juga pelbagai lagi sumber. Seperti yang dilakukan oleh Drive4Paul Amerika Syarikat, Australia, Hong Kong dan Jepun sebelum ini, dana yang dikutip ini akan diserahkan sepenuhnya kepada badan amal tanpa sokongan kerajaan, Reach Out World Wide (ROWW).

Acara perhimpunan kereta bagi memungut dana amal, Drive4Paul Malaysia 2019 telah pun berakhir pada 13 Oktober tahun lalu. Tapi berapa sebenarnya jumlah dana yang dikutip pada acara berkenaan? Hari ini pengasas Retro Havoc Malaysia, Rosli Mohamad Said yang menganjurkan acara ini dengan kerjasama 1048Style Japan telah mengumumkan secara rasmi bahawa kutipan yang berjaya mereka capai adalah RM148,935!

