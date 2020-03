In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 10 March 2020 9:22 am / 0 comments

Touch ‘n Go telah memperluaskan lagi rangkaian pemasangan RFID di bahagian utara dan selatan, dengan lima pusat pemasangan baharu di Pulau Pinang, tiga di Perak dan 10 lokasi baharu di Johor.

Untuk Pulau Pinang, pusat pemasangan RFID baharu ini terletak di Best Tune Auto Workshop Taman Jawi Jaya, Bok Tyre and Battery Bayan Lepas, Shell Jelutong Expressway (hingga 31 Mac), SS Tyre and Motorcraft Enterprise Jelutong, dan Shell Lebuhraya PLUS Juru Arah Utara (hingga 31 Mac). Bagi Perak pula, pusat pemasangan RFID berada di AEON Big Ipoh Falim, Shell Jalan Sultan Idris Shah, Ipoh (hingga 31 Mac) dan Shell NTI Jalan Tasik (hingga 31 Mac).

Manakala untuk bahagian selatan pula, 10 pusat pemasangan RFID berada di AEON Big Kluang (hingga 31 Mac), Hawk Tyre Service (TyrePlus Desa Tebrau), Hawk Tyre Service (TyrePlus Setia Tropika), JJB Auto Service Centre Taman Sri Setia, Pit Stop Auto Care Bukit Indah 1, Shell Permas Jaya 2 (hingga 31 Mac), Success Service and Maintenance Gelang Patah, Sutera Mall (hingga 31 Mac), Tesco Bukit Indah (hingga 31 Mac) dan Tesco Kulai (hingga 31 Mac).

Untuk mengetahui senarai penuh pusah pemasangan tag Touch ‘n Go RFID, bolehlah klik di sini. Pemasangan untuk tag RFID telah dilakukan secara percuma untuk orang awam menerusi program perintis yang bermula sejak September 2018, dan telah mencapai satu juta pemasangan RFID. Namun sejak 15 Februari 2020, pemasangan tag RFID ini dikenakan bayaran sebanyak RM35 untuk setiap kereta, sama ada dipasang pada cermin hadapan atau pun lampu utama, dan termasuk sekali penukaran secara percuma jika tag terbabit rosak disebabkan apa jua faktor.

Transaksi tol menggunakan RFID telah diimplementasikan di kebanyakan lebuhraya di bandar, ini termasuklah AKLEH, Besraya, BKE, BORR, DUKE, Koridor Guthrie, Grand Saga, Grand Sepadu, Jambatan Pulau Pinang, Jambatan Kedua Pulau Pinang, KESAS, KL-Karak, LATAR, LDP, LEKAS (plaza Ampangan sahaja), Linkedua, LKSA, MEX, NPE, SILK, Terowong Smart dan Sprint.

Kutipan tol menerusi RFID juga telah dimulakan di 10 plaza tol terbuka di Lebuhraya PLUS mulai 1 Januari 2020 lalu dan kesemua 83 plaza tol sistem tertutup oleh PLUS pula akan bermula pada 1 April ini.