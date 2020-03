In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 24 March 2020 4:56 pm / 0 comments

PLUS Malaysia Berhad (PLUS) terpaksa menunda tarikh pelaksanaan sistem kutipan tol menggunakan RFID di semua plaza tol sistem tertutup di Lebuhraya PLUS dan Lebuhraya Pantai Timur 2 (LPT2) yang dijadualkan bermula pada 1 April yang akan datang. Syarikat konsesi ini mengambil keputusan tersebut demi keselamatan dan kesihatan kakitangannya serta pengguna lebuh raya. Oleh itu, semua ujian dan kerja progresif berkaitan sistem tersebut dihentikan sementara tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

Semua persiapan untuk memastikan persediaan RFID di semua lebuh raya kendalian PLUS akan bersambung sejurus selepas tempoh PKP berakhir. Apabila siap kelak, semua 83 plaza tol sistem tertutup di lebuh raya PLUS dan 10 plaza tol di LPT2 akan dilengkapi dengan kemudahan pembayaran tol menggunakan RFID.

“Di PLUS, kami percaya bahawa Perintah Kawalan Pergerakan merupakan langkah penting untuk melindungi kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan bukan sahaja kepada kakitangan kami malah kepada semua rakyat Malaysia daripada risiko Covid-19. Berdasarkan prinsipal ini, kami telah membuat keputusan untuk menjadualkan semula pelaksanaan pembayaran tol menerusi RFID di Lebuh raya PLUS dan LPT2 ke tarikh yang baru yang akan diumumkan selepas tempoh arahan ini selesai,” kata Pengarah Urusan PLUS, Datuk Azman Ismail.

PLUS juga ingin mengingatkan semua pengguna agar terus mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan dan terus berada di rumah bagi membendung penularan Covid-19, untuk keselamatan diri dan keluarga.