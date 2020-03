In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 11 March 2020 11:57 am / 0 comments

PLUS Malaysia Berhad (PLUS) telah mengumumkan mulai 1 April 2020, kemudahan pembayaran RFID bakal beroperasi di kesemua 83 tol sistem tertutup dari Utara ke Selatan, termasuk Lebuh raya Pantai Timur 2 (LPT2). Ia melibatkan sebanyak 173 lorong RFID (termasuk 131 Lorong Khas RFID) di lebuhraya kendaliannya.

Ini selaras dengan visi Kerajaan untuk melaksanakan Sistem Aliran Bebas Pelbagai Lorong (MLFF), di mana pelaksanaan RFID di plaza tol sistem tertutup PLUS menandakan penyempurnaan ekosistem lebuh raya yang menggunakan sistem RFID sepenuhnya. Di samping itu, ia menawarkan pelanggan kemudahan transaksi tol tanpa tunai, tambah nilai melalui perbankan internet dan E-dompet serta bebas dari sebarang kerumitan dalam penggunaan gajet yang mahal dan keperluan penggunaan bateri bagi SmartTAG.

Semenjak 36 bulan yang lalu, PLUS telah menyelaraskan sistem RFID bersama Touch ‘n Go, di mana ia telah membawa kepada pelaksanaan di 10 plaza tol sistem terbuka pada 1 Januari 2020 dan bermula April 2020 ini, seluruh rangkaian lebuh raya PLUS (semua plaza tol sistem terbuka dan tertutup) akan menerima pembayaran melalui RFID.

10 buah plaza tol sistem terbuka di lebuhraya kendalian syarikat itu yang telah mula menerima pembayaran tol secara RFID sejak 1 Januari lalu adalah di Jitra (Lebuhraya Utara-Selatan), Lunas (Lebuhraya Butterworth-Kulim), Kubang Semang (Lebuhraya Butterworth-Kulim), Jambatan Pulau Pinang, Mambau (Lebuhraya Seremban-Port Dickson), Lukut (Lebuhraya Seremban-Port Dickson), Kempas (Lebuhraya Utara-Selatan), Perling (Lebuh raya Linkedua), Lima Kedai (Lebuh raya Linkedua) dan Tanjung Kupang (Lebuh raya Linkedua).

“Kami menjangkakan peningkatan dalam permintaan RFID, khususnya di kalangan 1.7juta pelanggan lebuh raya harian kami. Dengan tawaran perkhidmatan RFID di PLUS, laluan perjalanan yang digunakan pelanggan contohnya dari Plaza Tol Juru ke Damansara, kini telah diperluas ke bandar, sebagai contoh KLCC dan juga ke kawasan bandar dan luar bandar seperti Wangsa Maju ataupun Kajang. Perjalanan akan menjadi lebih lancar kerana kini laluan lebuh raya dalam dan luar bandar telah terhubung.

“Pelaksanaan transaksi tol menggunakan teknologi RFID adalah selaras dengan objektif Kerajaan untuk memodenkan pembayaran tol dan untuk menambah baik pengalaman perjalanan lebuh raya melalui pengurusan kesesakan di plaza-plaza tol serta menggalakkan kelancaran laluan dalam meneraju Sistem Aliran Bebas Pelbagai Lorong (MLFF) yang akan dilaksanakan pada masa akan datang,” jelas Datuk Azman Ismail, Pengarah Urusan PLUS Malaysia Berhad.

Tambahnya lagi, usaha untuk memperluas kegunaan RFID di lebuh raya PLUS selari dengan kehendak dan keperluan pengguna lebuh raya masa kini agar transaksi tol dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa sebarang kerumitan serta lebih lancar di plaza-plaza tol.

“Menerusi RFID, pelanggan lebuh raya tidak perlu lagi berhadapan dengan sebarang kesukaran untuk menambah nilai kad Touch ‘n Go mereka kerana ia boleh dilakukan dengan mudah secara atas talian menerusi telefon bimbit dan aplikasi Touch ‘n Go eWallet yang dihubungkan terus kepada Tag RFID yang dipasang pada kenderaan,” jelasnya.

Walaupan transaksi tol menggunakan RFID diperkenalkan, transaksi tol menggunakan kad Touch ‘n Go dan SmartTAG masih lagi boleh diterima di plaza-plaza tol bagi memudahkan pelanggan lebuh raya mengambil masa untuk bertukar kepada RFID dalam tempoh jangka masa tahun ini.

Bagi membolehkan pelanggan menggunakan sistem RFID untuk transaksi tol, PLUS menasihatkan agar mereka segera memasang pelekat Tag RFID di pusat-pusat pemasangan yang disediakan di seluruh negara. Pelanggan lebuh raya PLUS boleh mengunjungi pusat pemasangan pelekat RFID (RFID Fitment Centres) yang disediakan oleh Touch ‘n Go Sdn Bhd bagi mendapatkan pelekat RFID Touch ‘n Go.

Dalam masa yang sama, PLUS turut mengumumkan sebanyak 17 pusat pemasangan tag RFID akan dibuka di lebuhraya PLUS mulai 13 Mac ini. Pusat pemasangan Tag RFID akan turut dibuka di kawasan rehat dan rawat (R&R) terpilih bagi membolehkan pelanggan lebuh raya PLUS untuk membuat pemasangan pada kenderaan masing-masing. Caj sebanyak RM35 akan dikenakan bagi setiap pemasangan untuk sebuah kereta.

Lokasi-lokasi berkenaan ialah Restoran Jejantas Sungai Buloh (kedua-dua arah), R&R Seremban (kedua-dua arah), R&R Ulu Bernam (Arah Selatan), R&R Tapah (Kedua-dua Arah), RTC Gopeng RTC di Hentian Sebelah Simpang Pulai, Restoran Jejantas Ayer Keroh (kedua-dua arah), R&R Gunung Semanggol (Arah Utara), R&R Gurun (kedua-dua arah), R&R Temerloh dan R&R Kuantan di LPT1 (kedua-dua arah).

Maklumat lanjut mengenai semua lokasi pusat pemasangan RFID boleh diperoleh melalui PAUTAN INI.