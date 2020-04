In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 6 April 2020 12:53 pm / 0 comments

Untuk pengguna Jambatan Pulau Pinang yang harus membuat perjalanan atas urusan penting sahaja, diminta untuk memastikan baki kad Touch ‘n Go yang mencukupi. Menurut PLUS Malaysia Berhad (PLUS), sebarang transaksi tambah nilai menerusi pembantu khidmat pelanggan tidak lagi dibenarkan sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) ini bagi mengelakkan jangkitan COVID-19.

“Kami menggesa pelanggan lebuhraya supaya sentiasa memastikan mereka mempunyai baki kad Touch ‘n Go yang mencukupi. Bagi memudahkan mereka menambah nilai, pelanggan boleh berbuat demikian di pusat-pusat menambah nilai yang lain seperti mesin ATM, kedai serbaneka serta stesen minyak yang terdapat di sekitar Pulau Pinang dan Seberang Prai. Kiosk Layan Diri turut disediakan di lokasi-lokasi terpilih sepanjang lebuhraya PLUS,” kata CEO PLUS, Zakaria Ahmad Zabidi.

Walau bagaimana pun, PLUS amat memahami kesukaran sesetengah pemandu untuk membuat tambah nilai di lokasi-lokasi lain selain plaza tol. Namun demikian, langkah untuk memberhentikan perkhidmatan menambah nilai di lorong tol sepanjang PKP ini perlu dilakukan bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19 di kalangan pelanggan dan juga pembantu khidmat pelanggan.

“Paling utama, langkah terbaik membendung penularan COVID-19 adalah dengan duduk di rumah dan sentiasa mengamalkan penjarakkan sosial. Dengan memastikan kad Touch ‘n Go sentiasa mempunyai baki yang mencukupi untuk transaksi tol, ia dapat mengelakkan interaksi langsung bersama pembantu khidmat pelanggan dan pada masa yang sama, memastikan penjarakkan sosial dapat dilakukan,” jelas Zakaria.