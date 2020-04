Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) telah memperkenalkan Kad Pergerakan PKP bagi peniaga, penjaja dan petugas penghantar makanan yang beroperasi di pulau itu sepanjang tempoh PKP, lapor The Star. Menurut Datuk Bandar MBPP, Datuk Yew Tung Seang, langkah itu dilakukan bagi meninjau, mengawal dan menyelaras pergerakan mereka yang terlibat, dalam usaha untuk memudahkan urusan polis sepanjang PKP.

Related Cars for Sale on

Previous Post: 2020 Honda Civic Type R gets featured in new video