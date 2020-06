“Sebagai pengeluar kenderaan, kami ingin memberi sumbangan melalui apa yang kami ada dan boleh lakukan, misalnya dengan memperkenalkan had laju pada kenderaan kami melahirkan pemandu yang sentiasa berada dalam keadaan bertambah baik tak kira ketika melalui situasi apa pun,” tambah beliau.

Banyak maklum balas yang diterima dari pelanggan, dan reaksinya sebahagian besar sinikal. Tetapi Malin menjawab;”Sentiasa akan ada orang yang skeptikal. Tetapi bagaimana kita patut imbangkan kebebasan dengan keselamatan? Apa perancangan yang boleh dilaksanakan untuk atas situasi berkenaan? Had laju ini adalah langkah pertama untuk menetapkan kelajuan selamat.”

Seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini, Volvo akan menetapkan had laju 180 km/j bagi semua kenderaan baru keluaran syarikat itu selepas ini. Tetapi, mengurangkan had laju sahaja tidak akan memberikan banyak perbezaan terhadap penambahbaikan keselamatan, jelas ketua Pusat Keselamatan Volvo Cars, Malin Ekholm.

