Walaupun terdapat penurunan jualan selama dua bulan, jumlah kumulatifnya mencatat lebih 25.1% berbanding tahun lepas. Proton Exora pula kekal menjadi MPV segmen C terlaris sementara Proton Iriz sebagai model hatchback segmen B Syarikat berada di kedudukan ketiga di dalam kategorinya.

Proton X70 pula berjaya mengekalkan kedudukan sebagai SUV segmen C terlaris, dan dengan 1,909 unit yang terjual pada bulan Jun, X70 turut menjadi SUV paling menjadi pilihan secara keseluruhan untuk separuh pertama tahun ini. Sementara itu, Proton Persona masih berada di kedudukan teratas dalam kategori sedan segmen B untuk bulan kedua berturut-turut.

