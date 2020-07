In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Durrani Sharom / 20 July 2020 2:52 pm / 0 comments

Para saintis dari Centre of Automotive Management (CAM) di Jerman telah mengisytiharkan Porsche Taycan sebagai pemacu inovasi paling penting dalam pasaran automotif sedunia. Kereta elektrik prestasi tersebut menampilkan 27 pembangunan baru dengan 13 daripadanya adalah pertama di dunia.

Institut saintifik bebas itu antaranya memberi pengiktirafan kepada inovasi seperti tetapan 800 volt, transmisi dua kelajuan pada gandar belakang, penjanaan semula kuasa berjumlah tinggi sehingga 265 kW dan kadar rintangan angin terbaik dalam segmennya.

Pengarah CAM, Professor Stefan Bratzel, bersama pasukan beliau telah menganalisa inovasi penting dalam bidang automotif global sejak tahun 2005. Ia juga bekerjasama dengan PricewaterhouseCoopers (PwC) untuk acara anugerah AutomotiveINNOVATIONS yang memberikan pengiktirafan kepada inovasi yang cemerlang dalam industri automotif. Pada tahun 2019/2020, sekitar 250 buah kenderaan telah dinilai.

“Kami berbesar hati kereta sports elektrik penuh pertama kami dengan cepatnya telah berjaya mendapat tempat paling atas dalam anugerah AutomotiveINNOVATIONS. Ini adalah satu pengesahan yang hebat berkenaan kekuatan inovasi syarikat kami dan semangat peneraju yang boleh ditemui dalam Porsche,” kata CEO Porsche, Oliver Blume.

“Kami telah membangunkan sebuah kereta baru, dengan pasukan baru dan membina sebuah kilang baru yang bebas karbon. Inovasi teknikal seperti tetapan 800 volt, yang diiktiraf dalam anugerah ini, membenarkan waktu mengecas yang lebih pendek. Transmisi dua kelajuan pada gandar belakang pula memberikan pemanduan yang unik. Maklum balas yang diterima juga sangat positif,” tambah beliau.

Sejak diperkenalkan pada September 2019, Taycan telah mengutip lebih 40 anugerah antarabangsa, termasuk World Car of the Year 2020 (kedua-dua untuk kereta prestasi dan kereta mewah), China Green Car of the Year, German Car of the Year dan Game Changer of the Year oleh BBC TopGear Magazine.