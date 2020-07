In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 29 July 2020 8:03 am / 0 comments

Mercedes-Benz C-Class W205 telah pun berada di pasaran negara kita sejak Disember 2013 (biar pun pelancarannya berlangsung 10 bulan kemudian), dan model facelift diperkenalkan di Geneva 2018, dan pelancaran di Malaysia pula berlangsung pada November tahun yang sama.

Facelift W205 telah memperkenalkan enjin baharu 1.5 liter turbo untuk varian C 200. Ia mampu menghamburkan kuasa sehingga 181 hp/280 Nm dengan kombinasi sistem elektrikal EQ Boost 48-voltan yang menggabungkan belt-driven starter/alternator, yang berkeupayaan menyalurkan lagi 13 hp (10 kW) dan 160 Nm untuk ledakan enjin jika diperlukan. Pecutan 0-100 km/j boleh dilakukan dalam 7.7 saat dan kelajuan maksimum dicapai sehingga 239 km/j.

Walau bagaimana pun 1.5L EQ Boost yang menjanakan C 200 Avantgarde tidak memiliki hayat yang panjang. Awal bulan ini, Mercedes-Benz Malaysia telah memperkenalkan model baharu C 200 AMG Line, yang ditawarkan pada harga RM251,587 dengan pengecualian cukai jualan 2020. Selain dengan kemasan AMG Line, C 200 ini telah dipadankan dengan enjin 2.0 liter pengecas turbo empat-silinder.

Unit penjana kuasa 2.0 liter ini mampu menghasilkan 204 hp pada 5,800 hingga 6,100 rpm dan tork 300 Nm pada 1,600 hingga 4,000 rpm. Di mana ia lebih 20 hp dan 20 Nm berbanding enjin 1.5L EQ Boost, dengan puncak tork lebih pantas berbanding penjana kuasa hibrid pada takat 3,000-4,000 rpm.

Bagi prestasinya, C 200 AMG Line baharu ini mampu mencapai pecutan 0-100 km/j dalam 7.1 saat, berbanding 1.5L EQ Boost pada 7.7 saat. Manakala kelajuan maksimum yang boleh dicapai ialah 250 km/j (239 km/j pada model hibrid) dan penggunaan bahan api kombinasi antara 6.3 hingga 5.9 liter per 100 km/j (lebih kurang sama dengan model hibrid). Pacuan disalurkan ke roda belakang menerusi kotak gear automatik 9G-Tronic sembilan-kelajuan.

Bagi kelengkapannya, C 200 kini didatangkan dengan sentuhan kemasan AMG Line, termasuk pin krom pada gril, bampar hadapan dan belakang spesifik AMG Line dengan diffuser fin dan aloi jejari-bintang AMG 18-inci. Turut diberikan ialah suspensi sport dengan versi yang lebih keras seperti C 200 Avantgarde.

Untuk bahagian kabinnya, ia menerima skrin LCD 12.3-inci digital sepenuhnya yang menawarkan tiga tema grafik, sementara paparan infotainmen tengah pula berukuran selebar 10.25-inci. Ia turut menampilkan Mercedes me connect yang membolehkan pengguna untuk mengakses beberapa fungsi kenderaan.

Sebagai varian AMG Line, bahagian dalamannya dihitamkan dengan anthracite headlining dan kemasan kayu oak, bersama roda stereng kulit Nappa dan pad permukaan metalik (hitam berkilat pada model C 200 Avantgarde), pedal penukar gear galvanised, upholstery kulit Artico dan pedal sport AMG.

Untuk aspek keselamatan, ia lebih kurang sama dengan C 200 Avantgarde, dengan menerima bantuan parkir aktif, kamera undur, kawalan kelajuan Speedtronic, bantuan titik buta (beroperasi dari 10 km/j hingga 200 km/j), tujuh beg udara, bantuan brek aktif, dan brek kecemasan sendiri (AEB) secara standard. Untuk perincian penuh, sila layari Carbase.my.