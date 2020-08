Selain daripada tiga tawaran istimewa tersebut, pembeli Volvo S90 Inscription Plus dan juga S90 T8 Special Edition turut akan menerima baucar bernilai RM15,000 untuk membeli aksesori bagi model Inscription Plus, sementara untuk kit penggayaan saguhati berserta pakej rim 20-inci dan tayar bernilai RM35,000 bagi versi edisi khas tersebut. Volvo Car Malaysia juga telah melanjutkan kempen tempahan atas taliannya hingga penghujung Ogos nanti. Kempen berkenaan menawarkan pakej Polestar percuma bagi semua kereta Volvo yang ditempah secara atas talian.

