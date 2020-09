In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Hazril Hafiz / 21 September 2020 4:12 pm / 0 comments

Pemilik Proton X70 bakal menerima kemaskini periodic over-the-air (OTA) bagi sistem sedia ada dalam masa terdekat ini. Ketika acara pra-tonton X50 bersama pihak media minggu lalu, Proton mendedahkan yang X70 akan menerima Here Maps dan sistem QDlink melalui OTA.

Fungsi navigasi bagi sistem infotainmen X70 ketika ini menggunakan Baidu Maps, tetapi ini akan digantikan dengan aplikasi peta AMAP baru yang dikenali Here Maps. Januari tahun ini, diumumkan bahawa AMAP – aplikasi peta oleh Alibaba – telah memilih Here Maps sebagai penyedia global bagi pemetaan dan data trafiknya di luar China. Dimiliki oleh Nokia sebelum ini, Here Technologies merupakan syarikat berpangkalan di Jerman dan dimiliki oleh konsortium pengeluar kenderaan di negara itu.

Proton menjanjikan pengelaman penggunaan yang lebih baik dengan Here Maps. Bagi X50 pula, model berkenaan akan terus dilengkapi dengan AMAP terbaru ini yang datang bersekali dengan sistem Geely Key User Interface GKUI 19.

Ciri baru lain yang boleh dijangkakan oleh pemilik sedia ada X70 ialah QDLink yang membolehkan mereka “memancarkan” aplikasi dari telefon bimbit terus ke skrin utama. MirrorLink semasa pada X70 ketika ini hanya membolehkan sambungan kepada telefon Android sahaja, sementara QDLink membolehkan sambungan kepada telefon Android dan iOS sekali – ciri ini bolehlah melegakan sedikit kekurangan terhadap sambungan Android Auto dan Apple CarPlay pada X70 dan X50.

Ambil maklum bahawa kemaskini tersebut hanya untuk X70 sahaja, dan bukannya untuk varian Premium bagi Saga, Persona, Iriz dan Exora. Bagi Joox Music pula, Proton menyatakan akan kekal menggunakan penyedia servis berkenaan dan akan terus memperbaiki pengalaman penggunaannya. Joox telah menggantikan servis Unlimited Music terdahulu pada X70 sejak Mac lalu.