In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Hazril Hafiz / 24 September 2020 1:59 pm / 0 comments

Toyota Hilux 2020 akan diperkenalkan secara rasmi untuk pasaran tempatan tidak lama lagi. Tetapi, UMW Toyota Motor Sdn Bhd kini terlebih dahulu mengumumkan senarai harga jualan bagi barisan trak pikap terbaru berkenaan, yang ditawarkan dalam lima varian keseluruhannya.

Tambahan terbaru kepada barisan penawaran kali ini ialah Hilux Double Cab 2.4 E A/T (RM180,880). Varian Hilux Double Cab 2.8 Rogue A/T (RM146,880) pula menggantikan Hilux Double Cab 2.8 Black Edition yang dijual ketika ini, sementara Hilux Double Cab 2.4 V A/T (RM133,880) terbaru merupakan naik taraf daripada versi Double Cab 2.4 G A/T yang ada ketika ini (versi L-Edition tidak akan ditawarkan lagi).

Bagi yang lebih selesa dengan kotak gear manual, varian Hilux Double 2.4 G (RM111,880) dan Hilux Single Cab 2.4 (RM92,880) masih akan ditawarkan. Semua harga yang dinyatakan ini ialah bagi pemilikan persendirian di Semenanjung Malaysia.

Pelanggan boleh memilih dari tujuh pilihan warna luaran untuk semua Toyota Hilux 2020 ini. Ini terdiri daripada warna Bronze Mica Metallic (warna baru), Crimson Spark Red Metallic, Attitude Black Mica, Phantom Brown Metallic, Medium Silver Metallic, Silver Metallic dan Super White II. Hilux Single Cab hanya hadir dalam warna Solid White sahaja.

Selain penampilan luaran yang lebih diperbaharui yang menjadikan imej Hilux baru ini lebih tegap dan lasak, turut diberikan ialah kemaskini di bahagian dalaman serta peningkatan prestasinya. Walaupun Hilux generasi ke-8 sudah mencapai penarafan lima-bintang bagi ujian ASEAN NCAP, versi terbaru ini terus menerima peningkatan dengan pertambahan sistem Toyota Safety Sense (bagi Hilux 2.8 Rogue).

Toyota Hilux 2020 telah dibuka untuk tempahan awal kepada mereka yang berminat. Mereka yang berminat boleh berkunjung ke semua bilik pameran Toyota di seluruh negara untuk berbuat demikian.