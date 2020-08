In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Durrani Sharom / 3 August 2020 7:05 pm / 0 comments

Hilux PreRunner 2020 pasaran Thailand

Selepas mengeluarkan teaser beberapa hari lepas, UMW Toyota Motor (UMWT) kini mengumumkan tempahan untuk Hilux 2020 telah pun dibuka. Dalam kenyataan yang dikeluarkan, model ini mempunyai penambah baikan bukan sahaja pada penampilan, malah juga prestasi dan sistem keselamatan.

Bagi Hilux 2020 ini, UMWT memberitahu terdapat lima varian iaitu Double Cab 2.4 E A/T (tambahan baru), Double Cab 2.8 Rogue A/T (menggantikan Double Cab 2.8 Black Edition), Double Cab 2.4 V A/T (menggantikan Double Cab 2.4 L-Edition), Double Cab 2.4 G dan Single Cab 2.4. Dua varian terakhir boleh didapati dengan transmisi manual.

Untuk warna pula, tujuh pilihan yang diberi untuk Hilux 2020 iaitu Bronze Mica Metallic (warna baru), Crimson Spark Red Metallic, Attitude Black Mica, Phantom Brown Metallic, Medium Silver Metallic, Silver Metallic dan Super White II. Varian Single Cab pula cuma boleh didapati dalam warna Solid White.

Spesifikasi penuh Hilux 2020 yang dipasarkan di Malaysia ini masih belum disiarkan, manakala harga anggaran pula diletakkan bermula daripada RM93,880, dengan harga anggaran 2.8Rogue ialah RM148,880. Pelanggan terawal juga boleh menikmati harga istimewa RM144,880 untuk varian Double Cab 2.8 Rouge AT. Jika anda mahu melihat apa pembaharuan yang diketengahkan model ini semasa ia diperkenalkan buat pertama kali di Thailand Jun lalu, lihat pada artikel ini.

Selain penampilan yang lebih segar, berita paling utama adalah enjin 1GD-FTV 2.8 liter turbodiesel yang ditala semula untuk menghasilkan kuasa 204 hp pada takat 3,400 rpm dan tork maksima 500 Nm bermula 1,600 hingga 2,800 Nm – lebih berkuasa dari sebelum ini yang hanya menjana 177 PS/450 Nm. Enjin 2GD-FTV 2.4 liter turbodiesel masih lagi menghasilkan kuasa yang sama.

Model dengan sistem pacuan empat roda kini dibekalkan dengan Kawalan Menurun Bukit, manakala model 4X2 pula diberikan sistem elektronik yang membolehkan gandar belakang beroperasi seakan diberikan LSD mekanikal, dakwa Toyota. Selain itu, perubahan mekanikal turut dibuat pada sistem suspensi di mana talaan penyerap hentaknya telah diusik semula, rekaan pada spring dedaun belakang ditingkat taraf serta menggunakan set bushing baharu.

