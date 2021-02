In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Hazril Hafiz / 3 February 2021 3:48 pm / 0 comments

Selain melancarkan model facelift Toyota Fortuner dan Innova 2021 semalam, UMW Toyota Motor (UMWT) turut memperkenalkan usaha terbaru sebagi teras utama jenama itu, dikenali sebagai Toyota Synergised Mobility (TSM).

Sebagai susulan kepada tema All About The Drive yang diperkenalkan pada tahun 2016, TSM kini bernaung di bawah semangat yang sama. Yang membezakannya adalah tumpuan TSM lebih kepada teknologi maju yang dimiliki Toyota, sebagai pelengkap kepada kemeriahan dan keseronokan serta imej sporty yang dibawakan oleh Toyota Gazoo Racing (TGR).

Menurut UMW Toyota lagi, dua contoh teknologi terkini yang dimaksudkan ialah Toyota Safety Sense (TSS) dan Toyota New Global Architecture (TNGA), masing-masing digunakan dan melengkapi model-model terkini keluarannya.

Kedua-duanya memperluaskan makna ciri “permotoran pintar” untuk memastikan keselamatan, keselesaan dan prestasi. Dengan TSM, pelanggan akan dapat melihat kesepaduan antara keyakinan dan teknologi dalam aktiviti keseharian mereka.

Toyota Synergized Mobility juga akan merintis jalan baru bagi teknologi Toyota untuk diperkenalkan dalam masa terdekat. Ia menjadi simbol kepada kesatuan Toyota dengan masa depan; memanfaatkan teknologi akan datang, hari ini.

“Kami percaya teknologi seharusnya memudahkan dan pintar. Dengan Toyota Synergized Mobility, UMW Toyota Motor akan dipersembahkan kepada warga Malaysia dalam satu aspek baru jenama ini, iaitu melalui inovasi maju yang canggih. Pelanggan akan memahami dan memanfaatkan Smart Driving bersama Toyota, di mana mereka akan menikmati pengalaman pemanduan yang menyenangkan, dengan teknologi dalam kesatuan sempurna—direka oleh dan untuk manusia,” jelas Presiden UMW Toyota Motor, Ravindran K.