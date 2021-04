In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 27 April 2021 10:21 am / 0 comments

Volvo telah pun memperkenalkan barisan baharu bagi model tahun 2021 untuk pasaran Malaysia – susulan pengenalan XC90 yang dipertingkatkan dan juga pelancaran S90 facelift pada minggu lalu. Kini tibalah pula giliran XC60 baharu diperkenalkan. Ia bukanlah model facelift seperti yang ditunjukkan pada bulan lalu, tetapi terdapat beberapa perubahan telah dilakukan.

Sama seperti XC90 dan S90, perubahan terbesar yang dibuat ialah jumlah varian yang ditawarkan, di mana ia dikurangkan menjadi dua varian sahaja. Tiada lagi spesifikasi pertengahan T8 AWD Inscription plug-in hybrid, tetapi model asas janaan petrol T5 AWD Momentum dikekalkan, dijual pada harga atas jalan RM278,195 tanpa insurans. Selain itu, model spesifikasi tertinggi yang ditawarkan ialah T8 AWD Inscription Plus, berharga RM324,656.

Harga ini adalah lebih murah iaitu masing-masing RM1,215 dan RM1,464 berbanding model terdahulu. Ini termasuk dengan pengurangan cukai jualan dan perkhidmatan (SST), sehingga 30 Jun; tanpa insentif ini, XC60 berharga RM298,888 untuk T5 dan RM343,888 bagi T8. Ini termasuk dengan waranti lima-tahun, tanpa had perbatuan, dan untuk T8 pula ditambah dengan waranti bateri plug-in hybrid selama lapan-tahun/160,000 km.

Selain pengecilan barisan modelnya, rombakan yang dibuat termasuklah penjenamaan Recharge baharu untuk model T8, menggantikan Twin Engine pada model sebelumnya. Langkah ini diambil susulan strategi global baharu Volvo untuk elektrifikasi, yang dimulakan dengan SUV elektrik Xc40 Recharge T8 (bakal tiba di Malaysia tidak lama lagi) pada tahun lalu. Malahan penjenamaan tersebut turut diberikan pada model yang dilancarkan baru-baru ini, XC40 Recharge T5 plug-in hybrid.

Secara luarannya, dua varian ini tidak banyak beza dengan yang terdahulu. Momentum didatangkan dengan lampu utama LED standard bersama lampu tinggi auto, sementara Inscription Plus ditambahkan dengan lampu utama adaptif dan serlahan krom pada gril, corong pengambilan udara, skirt sisi (dengan perkataan Inscription) dan reflektor. Kedua-dua varian masih menampilkan corong ekzos yang kelihatan (segi empat tepat untuk Inscription Plus) seperti mana model facelift terdahulu.

Satu-satunya ciri yang berbeza di antara model 2020 dan 2021 bagi Momentum ialah rodanya, kini ditampilkan dengan aloi lima-jejari-terpisah dengan dua-tona baharu – menggantikan elemen perak jejari-Y pada sebelum ini – tapi masih kekal dengan ukuran 18-inci. Manakala Inscription Plus masih kekal dengan roda dua-tona 10-jejari 19-inci.

Di dalamnya, kedua-dua model kini menerima ciri pilihan kemasan kayuan Linear Lime coklat sebagai tambahan dengan kemasan standard Iron Ore aluminium (Momentum) and Driftwood (Inscription Plus). Sebagai ciri ctandard, XC60 turut kekal dengan tempat duduk larasan kuasa dan fungsi memori untuk pemandu (kedua-dua tempat duduk untuk Inscription Plus) dan upholstery kulit, dengan roda stereng balutan kulit juga untuk Inscription Plus.

Ia turut dilengkapi dengan tombol gear kristal Orrefors dengan rekaan yang sama seperti yang diperkenalkan pada tahun lalu, ditambah dengan sistem bunyi Bowers & Wilkins 1,100 wat dan 15-pembesar suara. Ia turut menerima amplifier baharu, kon pembesar suara perak Continuum, penyingkiran bunyi bising, dan larasan baharu “Jazz Club”. Manakala Momentum pula menerima 10-pembesar suara dengan kuasa 330 wat.

Kedua-dua model masih mengekalkan kluster instrumen 12.3-inci dan skrin sesentuh infotainmen Sensus Connect sembilan-inci. Tiada Android Automotive OS ditawarkan – mungkin kena tunggu model facelift. Apa pun, fungsi Apple CarPlay dan Android Auto masih diberikan, ditambah pula dengan port USB Type-C baharu untuk belakang dan hadapan masih kekal dengan USB biasa.

Kit standard yang masih dikekalkan termasuklah kemasukan tanpa kunci, twist-knob start, kawalan suhu automatik dwi-zon dengan corong sudut di belakang, cermin anti silau, kamera undur, pengecas tanpa wayar Qi, penderia parkir hadapan dan belakang, penyangkut barangan di belakang dan tailgate berkuasa bebas-tangan.

Inscription Plus menyingkirkan ciri lampu kabus hadapan, bumbung suria panoramik, penchayaan ambien pelbagai-warna, kusyen tambahan untuk tempat duduk hadapan dan perehat kepala boleh baring di belakng, paparan utama, navigasi, kamera 360-darjah dan bantuan parkir. Kedua-dua model didatangkan dengan Dynamic Chassis, yang merangkumi peredam pasif, gegelung hadapan dan transverse leaf spring untuk belakang.

Bagi aspek keselamatam, XC60 menerima brek kecemasan sendiri dengan pengesan pejalan kaki, penunggang basikal, kenderaan yang datang dan haiwan bersaiz besar, evasive steering assist, bantuan kekal lorong, pemantauan titik buta dengan bantuan stereng. dan kepekaan trafik lintasan belakang dengan brek. Selain itu, ia diberikan integrated booster untuk tempat duduk tengah pada barisan kedua.

Buat pertama kali, Momentum turut menerima Pilot Assist, yang menggabungkan kawalan kelajuan adaptif dan bantuan pemusatan lorong untuk memberikan fungski pemanduan semi-autonomous Tahap 2. Ciri ini terdahulu ditawarkan kepada Inscription Plus.

Tiada perubahan mekanikal, kedua-duanya masih dijanakan oleh enjin 2.0 liter pengecas turbo empat-silinder dan kotak gear automatik lapan-kelajuan. Bagi T5, penjana kuasa ini mampu memberikan kuasa sehingga 254 PS pada 5,500 rpm dan tork 350 Nm dari 1,500 hingga 4,800 rpm, dengan pacuan disalurkan ke semua roda.

Manakala enjin Recharge T8 ditambahkan dengan supercharger yang mampu menghamburkan kuasa sehingga 320 PS pada 5,700 rpm dan tork 400 Nm antara 2,200 dan 5,400 rpm. Gandar belakang menampilkan motor elektrik dengan kuasa 87 PS/240 Nm yang mampu memberikan jumlah keseluruhan output 407 PS dan 640 Nm. Bateri lithium-ion yang lebih besar dengan kapasiti 11.6 kWh yang diperkenalkan pada model 2020 dengan jarak semua-elektrik mampu dicapai hingga 54 km, membantu memberikan angka penggunaan bahan api sekitar 2.2 liter bagi setiap 100 km.