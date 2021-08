In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Durrani Sharom / 12 August 2021 5:31 pm / 0 comments

Disebabkan Covid-19, cara hidup kita sudah berubah. Kalau dulu bila mahu membeli kereta, kita akan pergi ke pusat pameran dan berhadapan dengan wakil jualan untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan kereta tersebut, tetapi kini disebabkan pandemik, ia dianggap berisiko.

Faham dengan perkara ini, Isuzu Malaysia menyediakan cara yang lebih selamat dan menyeluruh, sesuai dengan norma baharu bagi mereka yang berminat dengan kenderaan mereka. Walaupun sekatan yang dibuat kerajaan semakin dilonggarkan, penguatkuasaan langkah keselamatan tertentu masih lagi perlu untuk mengelakkan penularan dan jangkitan virus ini.

“Pelancaran model Isuzu D-Max terbaru pada waktu pandemik memaksa satu anjakan paradigma dalam cara kami mempersembahkan model baru kepada pelanggan yang berpotensi. Sekatan tertentu semakin dilonggarkan, tetapi kita perlu berevolusi dan kekal relevan,” kata COO baru bahagian kenderaan komersial ringan Isuzu Malaysia, Kenkichi Sogo.

Antara langkah yang diambil oleh Isuzu Malaysia adalah mewujudkan pembangunan pusat pengalaman atas talian yang termasuk paparan augmented reality 360 darjah, serta menawarkan prospek “pandangan menyeluruh” rekaan dan ciri-ciri D-Max baru sebelum mereka masuk ke pusat pameran. Turut disediakan dalam laman pickuptruck.isuzu.net.my adalah kira-kira pinjaman serta kos penyelenggaraan, membolehkan prospek mendapat pelbagai maklumat penting sebelum membuat tempahan sesi pandu uji melalui atas talian.

Menurut Isuzu, bagi sesi pandu uji itu sendiri, kenderaan akan dibawa kepada pelanggan di tempat yang selamat dan mudah. Prosedur untuk servis kenderaan dan penyelenggaraan juga telah dirujuk kembali bagi memastikan tiada kerja yang tertangguh dan semua proses berjalan lancar. Pelanggan digalakkan membuat temu janji dengan wakil berdaftar untuk servis kenderaan.

“Disebabkan larangan operasi serta aktiviti lojistik tertentu sahaja yang dibenarkan dalam masa beberapa bulan yang lepas, kami perlu menyediakan penghantaran kenderaan yang lebih çekap, selamat dan pantas. Kami harap semua pelanggan dapat bersabar dan mengekalkan pematuhan prosedur yang ditetapkan supaya semuanya berjalan lancar,” tambah Sogo.

Sogo menggantikan Masayuki Suzuki, yang kini sudah kembali ke Jepun untuk jawatan lain. Beliau bukanlah baru di Malaysia, tetapi sudah berada di sini selama empat tahun sebagai pengurus kanan bahagian kenderaan komersial dan operasi alat ganti Isuzu Malaysia.

Isuzu D-Max generasi ketiga telah dilancarkan untuk pasaran Malaysia bulan April lalu dengan terdapat tujuh varian ditawarkan, iaitu 1.9L 4×4 Single Cab (RM88,599), 3.0L 4×4 Single Cab (RM95,538), 1.9L 4×4 MT Standard (RM99,599), 1.9L 4×4 AT Standard (RM106,999), 1.9L 4×4 AT Premium (RM121,549), 3.0L 4×4 AT Premium (RM128,038) dan 3.0L 4×4 AT X-Terrain (RM141,938).

GALERI: Isuzu D-Max 3.0L 4×4 AT X-Terrain