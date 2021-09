In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 30 September 2021 10:58 am / 0 comments

PLUS Malaysia Berhad (PLUS) mengumumkan lebih banyak medan selera di kawasan Rehat & Rawat (R&R) dan Hentian Sebelah akan dibuka semula untuk dine-in. Menurut PLUS, hanya pelanggan yang telah selesai divaksinasi dan layak melakukan perjalanan dengan kebenaran polis kini boleh menikmati pilihan makanan yang lebih menyelerakan bagi memenuhi keinginan selera mereka ketika berehat di sepanjang lebuh raya.

Medan selera di kawasan R&R dan Hentian Sebelah yang telah kembali beroperasi adalah di R&R Ayer Keroh (Arah Utara), R&R Ayer Keroh (Arah Selatan), Restoran Jejantas Ayer Keroh dan R&R Pagoh (Arah Utara). Ini menjadikan sebanyak 22 medan selera di kawasan R&R dan Hentian Sebelah kendalian syarikat konsesinya ini telah kembali beroperasi sejak 17 September lalu.

Dalam masa yang sama, PLUS juga mengingatkan para pelanggan supaya menunjukkan status vaksinasi Covid-19 di Aplikasi MySejahtera ketika memesan makanan dan minuman di gerai kendalian rakan niaga mereka untuk menerima tag pelekat hijau sebelum dibenarkan memasuki ruang makan medan selera tersebut.

“Manakala bagi pelanggan kami yang masih belum menerima vaksin lengkap juga dialu-alukan untuk menikmati menu lazat untuk dibawa pulang dari R&R kami. Bagi meminimumkan interaksi pelanggan juga boleh menggunakan fungsi Pra-Pesanan PLUS App atau melalui pautan https://orderdisini.plus.com.my/ daripada rakan perniagaan dan pengendali gerai yang mengambil bahagian. Pelanggan boleh memuat turun Aplikasi PLUS dengan mudah dari Android Play Store dan Apple App Store. Untuk maklumat terkini mengenai dine-in dan perkhidmatan lain, sila layari www.plus.com.my,” ujar kenyataan dari PLUS.