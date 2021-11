In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 10 November 2021 1:53 pm / 0 comments

Hyundai Kona Electric facelift bakal diperkenalkan di pasaran Malaysia pada 18 November ini. Perkara tersebut telah diuar-uarkan oleh Hyundai Sime Darby Motors (HSDM) menerusi entri Facebookmereka, dan mengesahkan acara pelancaran ini akan berlangsung pada tarikh tersebut bermula jam 10.20 pagi.

Seperti yang pernah kami siarkan sebelum ini, untuk pasaran Malaysia, Kona Elecrtic ini akan ditawarkan dengan tiga varian. Ia adalah model asas 39.2 kWh, dengan dua pilihan sama ada e-lite atau e-plus, serta versi tertinggi e-max kWh. Harga jangkaannya bermula dari bawah RM150k, dan mungkin ia merupakan EV paling mampu milik di negara ini apabila tiba kelak.

Harga jangkaan tersebut termasuk dengan pengecualian cukai eksais dan import yang diumumkan oleh kerajaan baru-baru ini menerusi pembentangan Bajet 2022.

Motor elektrik bagi model 39.2kWh menawarkan kuasa 136 PS, sementara versi 64 kWh pula dengan 204 PS, dan. kedua-dua versi diberikan jumlah tork yang sama iaitu 395 Nm. Bagi prestasinya, model asas Kona Electric mampu dipecut dari 0-100 km/j dalam 9.9 saat dengan kelajuan maksimum cecah 155 km/j. Manakala untuk varian 64 kWh pula, pecutan 0-100 km/j adalah 7.9 saat dan kelajuan maksimum mencapai 167 km/j.

Bagi pengecasan, pengecasan pantas DC dari 10% ke 80% dengan pengecas 50 kW memerlukan masa 48 minit bagi model 39.2 kWh, atau 64 minit bagi versi 64 kWh. Dengan pengecas 100 kW pula, ia memerlukan masa 47 saat bagi kedua-dua bateri.

Pengecasan AC biasa dengan pengecas 7.2 kW onboard fasa-tunggal dari 10% hingga 80% memerlukan masa enam jam bagi model paling asas, dan sembilan jam 15 minit bagi versi 64 kWh. Tempoh mengecas masing-masing akan jadi empat jam 20 minit dan enam jam 50 minit dengan pengecas onboard tiga-fasa 11 kW.

Tiga warna luaran akan diberikan untuk Kona Electrik iaitu Chalk White, Misty Jungle Two Tone, dan Dive in Jeju Two Tone. Manakala untuk bahagian dalaman, ia diberikan pilihan sama ada hitam atau kelabu. Walau pun harganya masih belum dimuktamadkan, tetapi tempahannya kini telah pun. dibuka, dan dengan bayaran pendahuluan sebanyak RM1,000, anda boleh boleh menempahnya DI SINI.