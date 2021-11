In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Durrani Sharom / 11 November 2021 4:32 pm / 0 comments

Selepas Haval Jolion diumum akan dijual di Thailand, ia kini didedahkan secara rasmi di negara itu. SUV segmen B tersebut ditunjukkan dalam versi hibrid, di Rayong, sekaligus menandakan kemunculan pertamanya secara global.

Jolion Hybrid dikuasakan oleh enjin empat silinder 1.5 liter turbo, bersama padanan motor elektrik dan transmisi klac berkembar tujuh kelajuan. Jika dibandingkan dengan H6 Hybrid yang lebih besar, kuasa Jolion Hybrid ini sedikit rendah, dengan jumlah keseluruhan 190 hp dan 375 Nm tork.

Seperti yang bleh dilihat melalui imej daripada Headlight Magazine ini, muka hadapan Jolion Hybrid telah diubah sepenuhnya berbanding Jolion biasa. Lampu utama LED dan DRL menegak padanya kini disepadukan dalam satu unit, dan menampilkan jalur LED di dalamnya untuk penunjuk arah.

Gril “Star Matrix” padanya juga adalah lebih lebar, dan bersambung kepada lampu utama, mengingatkan kembali kepada rekaan Concept H yang dipertonton tahun lepas. Bahagian badan lain termasuk lampu belakang tidak diubah, dan begitu juga dengan papan pemuka di dalam, yang dilengkapi panel instrumen digital tujuh inci, skrin infotainmen sesentuh 10.25 inci dan konsol tengah yang tinggi.

Bagi aspek keselamatan, Jolion Hybrid datang dengan enam beg udara, Stability Control dan pelbagai lagi sistem bantuan pemandu lain seperti Autonomous Emergency Braking, Adaptive Cruise Control dengan Stop and Go, Lane Centring Assist, Blind Spot Monitoring, Rear Collision Warning, Rear Cross Traffic Alert and Braking serta Park Assist.

Perincian penuh dan harga hanya akan didedahkan hujung bulan ini, tetapi ia sudah diberitahu akan ditawarkan dalam varian HEV Pro dan HEV Ultra, dengan harga jangkaan antara 800,000 baht (RM100,400) dan 1,000,000 baht (RM125,500).