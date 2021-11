In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Hazril Hafiz / 30 November 2021 12:33 pm / 0 comments

Lebih setahun selepas membuat penampilan globalnya yang pertama, tempahan bagi Mazda BT-50 generasi ketiga kini dibuka di Malaysia. Tidak seperti model generasi kedua yang meminjam banyak hal dari Ford Ranger, Mazda BT-50 terbaru ini menggunakan asas Isuzu D-Max, dengan rekaan baru yang menarik. Lima varian akan ditawarkan untuk pelanggan di sini, semuanya diimport CBU dari Thailand.

Variannya bermula dengan 1.9L Single Cab MT, diikuti dengan double cab 1.9L Mid MT, 1.9L Mid AT, 1.9L High AT dan yang paling lengkap 3.0L High Plus AT. Ketika ini, hanya ada harga untuk dua varian terakhir yang dinyatakan itu sahaja, dengan 1.9L High AT pada harga RM124,179.20, sementara 3.0L High Plus AT pada harga RM143,218.40.

Semuanya harga atas jalan tidak termasuk insurans dan termasuk jaminan lima-tahun atau 100,000 km jaminan pengeluar. Pengecualian SST ketika ini tidak terpakai untuk model ini, kerana ia trak pikap dan dikategorikan sebagai kenderaan komersial.

Untuk enjin, BT-50 menggunakan enjin sama dengan D-Max, dengan varian 1.9L memanfaatkan unit RZ4E-TC 1.9 liter empat-silinder turbodiesel, menghasilkan 148 hp pada 3,600 rpm dan 350 Nm tork dari 1,800 rpm hingga 2,600 rpm.

Varian paling tinggi pula menggunakan unit 4JJ3-TCX 3.0 liter empat-silinder turbodiesel yang menghasilkan 188 hp pada 3,600 rpm dan 450 Nm dari 1,600 hingga 2,600 rpm. Pacuan empat roda adalah standard untuk semua varian, tetapi ada pilihan penawaran kotak gear manual enam-kelajuan (MT) atau automatik enam-kelajuan (AT).

Walaupun platform dan enjin dikongsi dari D-Max, BT-50 diberikan rekaan luaran yang jauh lebih menarik dan menawan. Rekaan Kodo menyaksikan wajah depannya membawakan imej yang sama dengan barisan SUV CX Mazda yang lain, dengan lampu tirus serta bukaan gril yang luas. Bahagian belakang BT-50 juga lebih ringkas dengan rekaan lampu yang berbeza daripada D-Max. Rekaan dalaman BT-50 juga berbeza, dengan kecenderungan yang lebih menyerupai ruang kabin kereta.

Dari segi kelengkapan, 1.9L Single Cab MT datang dengan rim besi 16-inci, lampu utama LED dan lampu kabus depan, DRL bulp dan lampu kabus belakang, pengilap cermin automatik, kluster instrumen monokrom 3.5-inci, head unit asas dengan dua pembesar suara, larasan pendingin hawa manual, larasan kerusi manual, balutan fabrik, tombol penukaran 4WD, differential lock belakang, dua beg udara, ESC, kawalan cengkaman, bantuan mula mendaki, ABS, EBD dan Brake Assist.

Bermula dengan varian double cab yang pertama, 1.9L Mid MT dan AT datang dengan rim 17-inci aloi, sistem tanpa kunci, cermin sisi berkuasa dengan lampu isyarat, sensor parkir belakang, paparan multi-info TFT-LCD 4.2-inci, skrin sentuh infotainmen tujuh-inci dengan Android Auto, Apple CarPlay dan enam pembesar suara, corong pendingin hawa belakang, kamera undur, cagak Isofix, kawalan melayar pasif serta peninjau titik buta dengan amaran lintasan trafik belakang.

1.9L High AT menjadi varian Mid/pertengahan dengan tambahan kelengkapan seperti lampu utama bi-LED larasan auto, DLR LED, sistem tanpa kunci, sensor parkir depan, landasan bumbung (100 kg had), pemijak sisi, cermin pandang belakang anti-silau, skrin sentuh sistem infotainmen sembilan-inci, kawalan pendingin dua-zon, kerusi larasan lapan-arah, tujuh beg udara dan kawalan menuruni curam.

Varian tertinggi 3.0L High Plus AT pula melibatkan pertambahan rim 18-inci aloi, penghidup enjin jarak jauh, tambahan dua pembesar suara lagi (8 semuanya) dan balutan kulit coklat. Lebih penting, varian ini menerima bantuan keselamatan komprehensif termasuk brek multi-perlanggaran, kawalan melayar adaptif, lampu tinggi automatik, amaran penukaran lorong, amaran perlanggaran depan dan brek kecemasan automatik.

BT-50 datang dalam lima warna, termasuk Rock Grey Mica, Gunblue Mica, Ice White, Red Volcano Mica dan True Black Mica. BT-50 akan dilancarkan secara rasmi tidak lama lagi, jadi nantikan perincian penuhnya bersama kami. Adakah BT-50 generasi ketika ini nampak meyakinkan?