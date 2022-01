Jelas beliau, penguatkuasan secara ‘In-Car Radar’ dan ‘iCOPS’ akan dilaksanakan oleh pasukan Peronda Lebuhraya PDRM yang ditugaskan melakukan rondaan di sepanjang lebuh raya negara termasuk Lebuh raya PLUS. Op Selamat 17 akan dilaksanakan mulai 28 Januari hingga 6 Februari 2022 dengan mengekalkan tema ‘Rumah Selamat, Selamat Sampai Ke Destinasi’.

Menurut Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Razarudin Husain, teknologi itu akan digunakan sebagai tambahan kepada operasi penguatkuasaan biasa untuk mengesan kenderaan yang dipandu di lebuh raya melebihi had laju yang ditetapkan. Selain itu, peranti Intelligent Compound Online Payment System (iCOPS) juga akan digunakan bagi mengesan pesalah trafik yang mempunyai saman tertunggak dan waran tangkap trafik.

Sepanjang pelaksanaan Op Selamat 17 sempena sambutan Tahun Baharu Cina yang bakal menjelang, buat kali pertama Polis Diraja Malaysia (PDRM) akan mempraktikkan penguatkuasaan secara digitalisasi menggunakan alat pengesanan had laju ‘In-Car Radar’ di sepanjang lebuh raya, laporan Berita Harian .

