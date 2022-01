In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa, Motosikal / By Durrani Sharom / 31 January 2022 1:46 pm / 0 comments

Walaupun nama Mugen lebih dikenali sebagai pengubah suai kereta Honda, mereka juga sebenarnya terlibat dalam pelbagai perlumbaan motosikal termasuklah yang di atas jalan biasa dan juga offroad. Memasuki dunia elektrik, Mugen juga telah mencipta nama dalam kategori motosikal elektrik Isle of Man TT melalui jentera Shinden Go.

Dalam perkembangan terbaru, Mugen mengumumkan bakal menyertai perlumbaan FIM E-Xplorer World Cup 2022, iaitu satu siri perlumbaan motocross khas bagi motosikal elektrik, dengan menghantar pasukan factory yang menggunakan jentera mereka sendiri.

Spesifikasi jentera elektrik ini masih belum didedahkan, tetapi Mugen sebelum ini, pada tahun 2017 pernah menunjukkan motocross elektrik konsep di pameran Tokyo Motorcycle Show, dikenali sebagai E.Rex. Selain daripada itu, motocross elektrik ini juga sudah pernah menyertai beberapa perlumbaan terutamanya di Jepun sebagai sebahagian daripada proses pembangunannya.

“Kami yakin perlumbaan ini akan menjadi tempat terbaik untuk kami menggunakan pengetahuan yang ditimba daripada penyertaan dalam Isle of Man TT-Zero (kelas motosikal elektrik), serta pembangunan yang sedang dijalankan untuk motosikal EV-MX E- REX, dan memberi lebih cabaran kepada diri sendiri,” kata pengarah urusan M-TEC Co., Ltd (nama syarikat untuk Mugen).

Mugen melihat FIM E-Explorer World Cup sebagai satu tapak ujian kompetitif bagi pembangunan teknologi baru dan inovatif untuk motosikal elektrik mereka. Perlumbaan FIM E-Xplorer World Cup 2022 akan melibatkan tiga litar offroad, 10 pasukan dan 20 pelumba.