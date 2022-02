In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Hazril Hafiz / 14 February 2022 8:45 pm / 0 comments

Litar Tangkak hujung minggu lalu menyaksikan pertembungan sengit antara pelumba Hafizh Syahrin dan Azlan Shah dalam Pusingan 3 Siri MSF SuperMoto 2021-2022, yang mengatasi kehangatan cabaran daripada pelumba SuperMoto terkenal Malaysia, Daniel Haikal dan Khairi Zakaria.

Ketika sesi latihan pada Sabtu dengan catatan masa tidak rasmi, masa terbaik dicatatkan oleh Hafizh Syahrin dengan 40.9 saat dalam litar dengan jarak 1.03 km itu, mengatasi masa terbaik oleh Gabit Salleh sebelum ini dengan catatan 41. 681 saat.

Dengan pengalaman dalam MotoGP baru-baru ini, tidak sukar untuk menjangkakan Hafizh akan memberikan aksi meyakinkan seperti ini. Beliau yang menunggang jentera TM Racing SMX450, sebuah motosikal yang dibangunkan oleh TM Racing SpA dari Pesaro, Itali, dengan hanya 600 buah motosikal dihasilkan secara teliti.

Dalam pusingan kelayakan, Daniel Haikal menjadi pelumba pertama yang mencatatkan bacaan masa di bawah 42 saat dengan memperoleh 41.677 saat, dan diikuti oleh Azlan Shah dengan 41.639 saat — hanya 0.04 saat di depan! Yang mengejutkan adalah Osama Abdrubeh Mutahhar dari kategori Advanced yang mencatatkan 41.953 saat. Beliau menjadi penunggang kategori berkenaan yang pertama yang juga mencatatkan masa bawah 42 saat. Hafizh yang bermula dari kedudukan terakhir menamatkan dengan masa 41.074 saat, menjadi rekod baru bagi litar berkenaan. Zhafir Zamani dalam kategori All Stars juga mengejutkan dengan 42.617 saat.

Perlumbaan 1 menyaksikan Azlan dengan jentera KTM mendahului di selekoh pertama, sebelum dipintas oleh Hafizh di selekoh kedua. Daniel Haikal bermula tidak cantik dan ketinggalan ketika di selekoh kedua, sebelum terpaksa berhempas pulas dengan aksi mendebarkan dalam usahanya untuk kembali mendaki tangga kedudukan.

Azlan bagaimanapun cuba mengejar Hafizh, namun di pusingan ketujuh semua itu berakhir apabila brek depannya mula terlebih panas dan prestasinya terganggu. Ini membolehkan Daniel merapatkan kedudukan dengannya. Dan pada pusingan 15, mereka bertemu kedudukan yang saling hampir. Hafizh menamatkan perlumbaan dengan kelebihan 10 saat di hadapan.

Bagi Perlumbaan kedua, pasukan Azlan telah memperbaiki masalah brek yang dihadapi. Sekali lag Hafizh bermula di depan, dan Azlan di sebelahnya, tetapi kali ini Osama berada di kedudukan ketiga di barisan pertama. Bagaimanapun, Osama tidak bermula dengan baik, dan bertembung secara fizikal dengan Daniel dan Khairi Zakaria yang mengapitnya, menyebabkan Osama hampir terjatuh di selekoh pertama.

Di depan, Azlan dan Hafizh saling bersaing di selekoh pertama — seterusnya memberikan persembahan dan saling mencabar yang mengujakan untuk ditonton. Daniel terus kekal di belakang mereka berdua dan cuba menghampiri di setiap pusingan.

Bagi kategori Super Rookie pula, 17 pelumba hobi berentap, menjadikan jumlah penyertaan yang terbesar setakat ini. Pendahulu kejuaraan, Ng Hoi Yew #67 masih gagal mengatasi “cabaran” Litar Tangkak yang menghantuinya sejak Pusingan 2 sebelum ini. Philip Tang juga bermula dengan masalah, menyaksikan pelumba lain memintasnya dari awal sebelum kembali menunggang dengan bersungguh dan mengejar.

Perlumbaan berkenaan dimenangi oleh anak jati Johor, James Ki. Walaupun dikenakan penalti kerana bermula awal dalam Perlumbaan 1, itu tidak menghalangnya untuk berada di depan, dan memberi saingan sengit kepada pemenang tempat kedua, Ahmad Farhan. Lee Yi Long juga sempat menunjukkan kemampuan sebenarnya dengan muncul pelumba di kedudukan ketiga.

Keputusan rasmi

All Stars Pro

1. Hafizh Syahrin #55B, TM SMX450?

2. Azlan Shah #25, KTM SMR450?

3. Daniel Haiqal #99, Team KMTR All Stars, Husqvarna FS450

All Star Legends

1. Keith Chia #75, Team KMTR All Stars, Husqvarna FS450

2. Oh Kah Beng #37, Most Fun Gym (MFG), KTM SMR 450

Advanced

1. Amy Nordin #4, Horizon Racing Team, Husqvarna FS450?

2. Md Syafiq Asyraf #23, Team SuperSlide JD, Husqvarna FX450?

3. Osama Abdrubeh Mutahhar #44, Husqvarna FS450

Super Rookie

1. James Ki #88, Most Fun Gym (MFG), Husqvarna FS450

2. Ahmad Farhan #66, Team KMTR All Stars, Husqvarna FX350

3. Lee Yi Loong #56, Del Racing Wee Biker, Husqvarna FS450