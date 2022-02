In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan, Motosikal / By Durrani Sharom / 9 February 2022 6:06 pm / 0 comments

Pusingan ketiga perlumbaan MSF Supermoto 2021/2022 yang akan berlangsung hujung minggu ini (11 Februari) di Litar Tangkak bakal menyaksikan pelumba MotoGP dan World Superbike Championship (WSBK) negara, Hafizh Syahrin memberi saingan kepada pelumba elit lain seperti Azlan Shah Kamaruzaman (juara Asian Road Racing) dan Danial Haiqal dari pasukan KMTR.

“Saya suka bila beliau berlumba sekali kerana ia akan menjadikan perlumbaan lebih ‘syok’ dan mengujakan,” kata Azlan yang sebelum ini pernah selalu berentap dengan Hafizh dalam perlumbaan. Paling diingati adalah waktu perlumbaan Moto2 di Suzuka pada tahun 2015 di mana Azlan berjaya memintas Hafizh dan menamatkan perlumbaan di tempat keempat dengan kelebihan masa hampir lima saat.

Hafizh pula memberitahu bahawa beliau hanya akan cuba berlumba dengan tenang kerana masih mencari rentak. Disember lepas, beliau sudah bertanding dalam perlumbaan supermoto yang dianjurkan oleh ZK Racing dan Brad, dan berjaya mendominasi keseluruhan perlumbaan. Dalam persada antarabangsa, tahun ini Hafizh akan menyertai MIE Racing dalam perlumbaan WSBK, menggunakan jentera Honda CBR1000RR-R.

Bagi Danial yang baru berusia 22 tahun dan sudah menunjukkan saingan sengit kepada pelumba berpengalaman seperti Azlan dan Gabit Saleh semasa pusingan kedua, beliau akan berusaha sebaik mungkin dalam perlumbaan. “Saya harap dapat memberikan saingan yang hebat kepada dua pelumba GP itu dan terus mengumpul mata untuk kejuaraan. Perlumbaan hujung minggu ini pastinya berbeza berbanding perlumbaan yang lain.”

Perlumbaan yang bakal berlangsung hujung minggu ini bagaimanapun tidak akan disertai oleh Gabit yang merupakan juara FIM Supermoto atas masalah kesihatan. Perlumbaan ini akan disiarkan secara langsung melalui laman MSF Series serta Facebook MotoMSF bermula dengan sesi kelayakan pada jam 11.30 pagi.

Perlumbaan MSF Supermoto melibatkan saingan empat kategori iaitu Rookie, Adavanced, All Stars Legend dan All Stars Pro. Selepas dua pusingan, kategori Rookie menyaksikan Ng Hoi Yew berada di tangga teratas, diikuti Philip Tang dan Brian Kee Thau Liang, kategori Advanced didominasi oleh Syafiq Asyraf, diikuti Afiff Izzuddin dan Osama Abdullah, manakala dalam kategori All Stars Legends Kenny Lee berada di tempat teratas, mendahului Oh Kang Beng dan Keith Chia. Bagi kategori All Stars Pro, Daniel Haiqal kini mencatat mata paling banyak, diikuti Gabit Saleh dan Zhafir Zarkasha.