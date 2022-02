Harga bagi Aston Martin DBX adalah dari harga asas RM818,000, sebelum pilihan yang ditawarkan, cukai dan kos atas jalan. Dan bagi DBX The One Edition ini pula, harganya dari RM1,100,000, sebelum segala macam cukai.

Bukan itu sahaja, The One Edition turut menerima pakej luaran hitam berkilat termasuk ekzos sport yang dipertingkatkan. Manakala di dalamnya, ia ditampilkan dengan kulit dwi-tona Oxford Tan dan Onyx Black.

Selain rona yang unit, The One Edition turut diberikan roda hitam sutera 23-inci, dimensi roda yang paling besar pernah diberikan untuk model Aston Martin. Roda tempaan penuh ini, turut menyerlahkan lagi penampilan SUV ini, dengan kemasan hitaam sutera serta kontras berlian halo pada rim.

Aston Martin Kuala Lumpur telah mengumumkan versi kustom untuk Aston Martin DBX yang dilancarkan di Malaysia pada akhir tahun 2020. Dikenali sebagai The One Edition, model khas ini dinamakan disebabkan keunikan spesifikasinya, dan ia merupakan satu-satunya untuk pasaran di sini.

