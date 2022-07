In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 4 July 2022 1:48 pm / 0 comments

Mitsubishi Motors Malaysia (MMM) telah mendedahkan harga baharu bagi Xpander susulan berakhirnya cukai jualan dan perkhidmatan (SST) pada 30 Jun 2022. MPV tujuh-tempat duduk yang merupakan model pemasangan tempatan (CKD) ini, pertama kali diperkenalkan dengan harga tanpa SST, pada November 2020.

Walau bagaimana pun, pada April lalu, Xpander dilaporkan naik harga menjadi RM93,318 atas jalan tanpa insurans, tetapi masih dengan 100% pengecualian SST. Kini, dengan berakhirnya pengecualian SST itu, MPV tersebut mengalami kenaikan harga sebanyak RM3,482, kini berharga RM96,800.

Satu lagi model Mitsubishi yang masih berada di pasaran ialah barisan Triton, tetapi memandangkan ia tidak menerima sebarang manfaat dari pengecualian SST kerana trak pikap diklasifikasikan sebagai kenderaan komersil. Jadi, harga bagi barisan Triton masih dikekalkan seperti mana larasan yang dibuat pada April lalu, di mana varian single cab 2.5 Quest 4×2 MT dijual pada harga RM81,390.

Manakala bagi varian double cab pula, bermula dengan 2.4 VGT 4×4 MT (RM103,200), diikuti dengan 2.4 VGT 4×4 AT (RM107,990), 2.4 VGT Premium 4×4 MT (RM116,200), 2.4 VGT Premium 4×4 AT (RM126,900) dan akhir sekali 2.4 VGT Athlete 4×4 AT (RM146,600).