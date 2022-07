In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Durrani Sharom / 14 July 2022 2:39 pm / 0 comments

BMW Malaysia telah memperkenalkan beberapa servis langganan baru melalui BMW ConnectedDrive Store, yang mana dapat membenarkan pemilik untuk menghidupkan beberapa ciri pada kenderaan mereka, selagi kenderaan tersebut mempunyai perkakasan yang berkenaan dengannya. Selain daripada itu, jika kenderaan tersebut tidak mempunyai fungsi untuk langganan ini, pemilik perlu membayar yuran untuk Apple CarPlay (sekali sahaja).

Semasa artikel ini ditulis, terdapat sembilan servis yang diletakkan dalam senarai ConnectedDrive Store pasaran Malaysia, dengan ada di antaranya tertulis “trial now“, untuk membenarkan pemilik mencuba terlebih dahulu ciri tersebut sebelum membuat keputusan untuk membayar yuran langganan atau bayaran penuh untuknya. Servis yang tidak mempunyai pilihan “trial now” ini adalah seperti suspensi Adaptive M (bayaran penuh RM1,880).

Apple CarPlay Preparation masih lagi ada dalam senarai, dan sekarang ditawarkan pada harga RM1,299 untuk akses tanpa had, manakala IconicSounds Sport untuk kenderaan elektrik BMW yang mempunyai IconicSounds Electric ditawarkan pada harga RM640 (sekali bayar sahaja). Satu lagi servis yang tidak mempunyai tanda “trial now” adalah USB Map Update, di mana ia dijual pada harga RM269 setahun.

Pergi kepada servis yang mempunyai tanda “trial now“, antara yang disediakan adalah BMW Drive Recorder, di mana ia dapat menggunakan kamera sedia ada pada kenderaan untuk merekodkan keadaan sekeliling. Bayarannya adalah RM55 sebulan, RM235 setahun, RM549 tiga tahun atau RM1,239 tanpa had – tempoh cubaan satu bulan tidak memerlukan sebarang bayaran.

Begitu juga dengan Driving Assistant Plus, di mana tempoh cubaan selama tiga bulan tidak memerlukan sebarang bayaran, dan jika yakin mahu melanggannya, pemilik boleh membayar RM170 untuk sebulan, RM1,690 untuk satu tahun, RM2,640 untuk tiga tahun dan RM3,750 untuk akses tanpa had.

Servis lain yang ditawarkan adalah termasuk pemanas tempat duduk hadapan (tempoh cubaan percuma satu bulan, RM80 sebulan, RM780 setahun, RM1,230 tiga tahun, RM1,750 tanpa had), pembantu lampu tinggi (tempoh cubaan percuma satu bulan, RM40 sebulan, RM370 setahun, RM550 tiga tahun, RM800 tanpa had) dan pemanas roda stereng (tempoh cubaan percuma satu bulan, RM50 sebulan, RM410 setahun, RM690 tiga tahun, RM950 tanpa had).