In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Mohd Farid Awaludin / 3 August 2022 12:25 pm / 0 comments

Festival yang menghimpunkan kereta-kereta klasik, khususnya untuk kegunaan keluarga dan bukan dari jenis rare atau eksotik, Hagerty Festival of the Unexceptional kembali lagi tahun ini, diadakan di Grimsthorpe Castle di Lincolnshire, England. Jika tahun lalu festival berkenaan menampilkan hanya sebuah model dari Proton (dan menjadi juara keseluruhan!), tahun ini ia telah dihadiri oleh tiga buah Proton Saga.

Salah satu dari Proton berkenaan adalah juara tahun lalu iaitu Proton Saga 1.5 GL Black Knight Edition 1989 milik Jon Coupland, pegawai polis dari Boston, Lincolnshire. Manakala sebuah lagi adalah Proton MPI 1.5 1994 (atau dikenali sebagai Saga Iswara di Malaysia) milik Stephanie Holloway dari saluran YouTube Idriveaclassic.

Proton MPI Stephanie berkenaan juga agak dikenali berikutan videonya yang tular, membeli Proton tersebut yang disimpan dalam sebuah bangsal selama 10-tahun. Dengan meter perbatuan hanya mencatatkan jarak perjalanan sejauh 10,724 batu atau 17,259 km ketika itu, kereta berkenaan menampilkan kondisi yang hampir seperti baharu.

Ketiga-tiga Proton berkenaan muncul dalam video terbaharu idriveclassic yang memberikan liputan terhadap Festival of the Unexceptional 2022. Walau bagaimanapun, Stephanie masih belum memberikan sebarang ulasan terhadap sebuah lagi Saga berwarna perak yang tampil dalam video berkenaan.

Namun jika dilihat dari segi rupa – dengan muka seperti model Megavalve pasaran Malaysia bersama kit badan istimewa merangkumi spoiler bawah bampar, skirt sisi, cermin suria dan spoiler belakang – ini berkemungkinan adalah satu lagi model edisi khas untuk pasaran UK iaitu Proton Puma 1.5 GLS 1992.

Menurut Stephanie, sekitar 1,500 kereta telah menyertai Hagerty Festival of the Unexceptional tahun ini. Festival berkenaan turut dihadiri oleh selebriti-selebriti yang dikenali dalam dunia restorasi automotif seperti Mike Brewer (Wheeler Dealers) dan juga Richard Hammond (pemilik garaj restorasi Smallest Cog dan pengacara The Grand Tour).

Namun tiada model Proton yang tersenarai untuk memenangi sebarang hadiah tahun ini. Juara keseluruhan adalah Vauxhall Astra Merit 1.4 1994 milik Samuel Allan, diikuti naib juara Skoda Estelle 1986 milik Matthew Bareham. Penganjur turut menyatakan pertandingan tahun ini dikhususkan untuk model dari tahun 1967 sehingga 1997.