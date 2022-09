In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 9 September 2022 3:25 pm / 0 comments

Toyota Fortuner merupakan antara model yang menerima sedikit peningkatan untuk model tahun 2022 di Malaysia. Barisan variannya masih kekal seperti sebelum ini, dan pilihan paling mampu milik adalah 2.4 AT 4×4 janaan diesel yang berharga RM179,880 atas jalan tanpa insurans.

Juga tidak berubah ialah 2.8 VRZ AT 4×4 yang berharga RM220,880, sementara varian tunggal janaan petrol, 2.7 SRZ AT 4×4 dijual pada harga RM186,880. Seperti hampir keseluruhan model Toyota, pembeliannya disertakan dengan waranti lima-tahun/perbatuan tanpa had.

Enjinnya juga masih dikekalkan, dengan unit 2GD-FTV 2.4 liter empat-silinder turbodiesel yang menjanakan 2.4 AT 4×4, dengan hamburan kuasa 150 PS pada 3,400 rpm dan tork 400 rpm antara 1,600 hingga 2,000 rpm. Sementara varian 2.8 VRZ AT 4×4 pula diberikan unit 1GD-FTV 2.8 liter dengan kuasa 204 PS dari 3,000 hingga 3,400 rpm dan 500 Nm dari 1,600 hingga 2,800 rpm.

Untuk varian petrol 2.7 SRZ AT 4×4 pula, ia ditampilkan dengan enjin 2TR-FE 2.7 liter NA empat-silinder dengan kuasa 166 PS pada 5,200 rpm dan 245 Nm pada 4,000 rpm. Kesemua enjin dipadankan dengan transmisi automatik enam-kelajuan (dengan sequential shifter) dan juga sistem pacuan empat-roda separuh masa bersama automatic disconnecting differential.

Risalah spesifikasi Toyota Fortuner 2022; klik untuk besarkan

Ciri baharu yang diberikan untuk model 2022 ini ialah unit utama skrin sesentuh Display Audio yang kini menyokong Android Auto dan Apple CarPlay tanpa wayar. Sistem yang dipertingkatkan itu untuk kesemua varian, menurut risalah spesifikasi terkini yang dikeluarkan oleh UMW Toyota Motor. Selain itu, antara muka bagi paparan pandangan panoramik juga telah disemak semula (standard untuk VRZ dan SRZ, pilihan bagi varian asas) serta perakam video digital (dashcam) hadapan baharu untuk semua varian yang boleh disambungkan secara tanpa wayar ke telefon pintar untuk memudahkan pemindahan data.

Ciri yang dipertingkatkan ini juga diberikan buat Innova 2022, dan kesemua varian Fortuner turut didatangkan dengan port USB-C untuk pengecasan pantas. Senarai kit lain masih kekal seperti sebelum ini, dengan pilihan paling murah diberikan ciri standard termasuk roda aloi 17-inci (dengan tayar 265/65), lampu utama projektor bi-LED automatik, lampu nyalaan siang LED dan lampu kabus belakang.

Ciri lain termasuk kluster instrumen Optitron dengan paparan pelbagai-info 4.2-inci, enam pembesar suara, pendingin hawa manual, roda stereng pelbagai-fungsi, kemasukan tanpa kunci dan butang penghidup enjin, tiga mod pemanduan, upholstery fabrik, tempat duduk hadapan manual, kamera undur, tujuh beg udara, VSC, kawalan cengkaman dan bantuan mula mendaki. ABS dan stereng Variable Flow Control hanya untuk varian diesel sahaja.

Senarai harga Toyota Fortuner 2022; klik untuk besarkan

Ciri pilihan lain termasuk paparan titik buta dengan kepekaan trafik lintasan belakang, PVM, Sistem Telematik Kenderaan (VTS), paparan yang dipasang di siling dan DVT belakang – dua ciri terakhir yang disebut boleh didapati untuk VRZ dan SRZ.

Varian SRZ juga menerima penambahan ciri berbanding varian asas termasuk aloi 18-inci (dengan tayar 265/60), kawalan suhu dwi-zon (diperkenalkan sewaktu peningkatan tahun lalu), kotak penyejukan glove, kombinasi upholstery kulit, tempat duduk pemandu larasan kuasa, tailgate kuasa, pemantauan titik buta, PVM, Kawalan Bantuan Menurun Bukit, VTS, kawalan kelajuan pasif, rear differential lock dan automatic limited-slip differential.

VRZ pula menerima banyak ciri tambahan setanding dengan harganya, termasuk lampu utama segi empat LED, lampu membelok berjujukan LED, port pengecas USB untuk ketiga-tiga barisan tempat duduk, Sistem Pra-Pelanggaran (brek kecemasan sendiri), kepekaan ketibaan lorong dan Kewalan Keluncuran Radar Dinamik.